Carlo Ancelotti vira assunto durante jogo do Flamengo: 'Tenho certeza'

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, virou assunto nas redes sociais durante a partida entre São Paulo x Flamengo, nesta quarta-feira (5). O clássico nacional terminou empatado em 2 a 2, na Vila Belmiro, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Na escalação titular do Rubro-Negro para o duelo tinham dois jogadores convocados pelo técnico italiano. Na segunda-feira (3), Carlo Ancelotti convocou Danilo e Alex Sandro, titulares do Flamengo no empate.

A atuação dos dois jogadores convocados por Carlo Ancelotti em São Paulo x Flamengo foi muito questionada pelos torcedores nas redes sociais. Por isso, o nome do italiano ficou em alta ao longo do jogo na Vila. Veja os comentários mencionando o treinador abaixo:

Convocação vai tirar jogadores de jogos importantes

Alex Sandro e Danilo, do Flamengo, foram convocados por Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal e Tunísia neste mês. Com os nomes rubro-negros na lista, o técnico Filipe Luís não contará com o lateral-esquerdo e com o zagueiro para a partida contra o Sport no dia 15 de novembro. A dupla, aliás, também pode ficar fora do clássico com o Fluminense.

Durante a coletiva de imprensa após a divulgação da lista, o técnico Carlo Ancelotti explicou a convocação dos jogadores criticados no jogo do Flamengo.

- Conhecemos o calendário, mas acredito que a prioridade hoje é a seleção brasileira. Então, temos chamado jogadores que acho que podem ajudar a seleção brasileira nesses dois jogos, jogadores do Flamengo e Vitor Roque, do Palmeiras - destacou Ancelotti.

Nas redes sociais, Carlo Ancelotti virou assunto durante a partida entre São Paulo x Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.