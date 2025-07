O São Paulo está com a escalação definida para enfrentar o Juventude nesta quinta-feira, dia 24 de julho. O jogo acontecerá no Alfredo Jaconi, às 19h (de Brasília). O Tricolor vem de uma vitória sobre o Corinthians em casa e busca uma boa sequência para melhorar na tabela de classificação e, consequentemente, se distanciar dos últimos colocados.

A escalação deve manter uma formação parecida com a vista contra o clássico, mas com novos desfalques. O Tricolor vai a campo com três zagueiros, esquema que Hernán Crespo tem afinidade. O time chega com Arboleda, Ferraresi e Sabino.

No meio, Cédric, Marcos Antônio, Alisson, Bobadilla e Wendell são as escolhas. O ataque será formado por Luciano e André Silva, dupla que tem sido destaque nos jogos mais recentes do Tricolor.

Oscar e Lucca não estarão no banco de reservas. Oscar sofreu uma fratura em três vértebras no jogo contra o Corinthians, enquanto Lucca teve uma lesão no músculo adutor diagnosticada às vésperas. Além deles, Lucas Moura, Calleri e Luiz Gustavo também são ausências.

Atualmente, o time paulista é o 14° colocado, com 16 pontos. Enquanto o Juventude é o 18°, ou seja, na zona de rebaixamento, com apenas 11 pontos.

Luciano está sendo destaque no elenco do São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Escalação do São Paulo

O São Paulo está escalado com Rafael; Arboleda, Ferraresi e Sabino; Cédric, Marcos Antônio, Alisson, Bobadilla e Wendell; Luciano e André Silva