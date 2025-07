Pedrinho revela tamanho da dívida do Vasco e comenta situação financeira do clube; veja outros tópicos da coletiva

Pedrinho, presidente do Vasco, voltou a público para conceder uma entrevista coletiva, algo que não acontecia desde novembro, com exceção para anunciar a demissão de Carille. O dirigente comentou a situação financeira do Vasco, falou sobre contratações e os próximos passos do Gigante da Colina. Presidente também revelou que a dívida do clube hoje está em R$ 1,4 bilhão.

— Estou aqui para responder a todas as perguntas. Quero dizer ao torcedor vascaíno que os resultados também incomodam muito quem trabalha aqui. Ninguém está satisfeito com o que vem acontecendo. Estamos trabalhando duro — é o que nos resta fazer — para reverter essa situação. Vou tentar ser sempre transparente, claro e direto, para que todos tenham as respostas e possam tirar suas dúvidas — comentou o presidente

Após o pronunciamento, Pedrinho foi questionado sobre os investimentos feitos em jogadores, especialmente naqueles que não corresponderam às expectativas. Um dos temas centrais foi a avaliação das primeiras janelas de transferências na sua gestão, quando o clube gastou mais de 60 milhões de reais nas contratações.

— Eu vejo com erros e acertos. Quando você olha o valor total investido, parece que eu "fui no talo". Mas as contratações não são feitas dessa forma — elas precisam caber dentro de um fluxo de caixa que eu consiga pagar. Há contratações que deram certo. O Philippe Coutinho é um jogador que nos dá muito orgulho. O Nuno está performando bem. O Lucas Freitas chegou muito bem, depois teve dificuldades. O Tchê Tchê veio de graça e está desempenhando muito bem. Os jogadores que chegaram e ainda não performaram não significa que não tenham capacidade de render. Tudo o que foi falado a gente identifica e busca melhorar, cada vez mais, nas próximas janelas. É difícil competir sem investimento, principalmente vendo os rivais investindo mais — isso aumenta a cobrança. Mas essa cobrança não pode se basear apenas nesses 60 milhões. — Eu nunca prometi em nenhuma coletiva trazer jogadores de alto nível. A minha promessa sempre foi de honrar os compromissos.

Ao ser questionado sobre a pouca utilização da base, Pedrinho citou o meia JP, emprestado pelo Vasco ao Avaí e em boa fase na Série B:

— Vou dar o exemplo do JP. Ele teve uma oportunidade, respondeu bem num primeiro momento, mas depois caiu de rendimento e foi para o mercado ganhar rodagem. Eu gosto da base, sou oriundo da base, mas o próprio torcedor vascaíno, às vezes, não tem paciência. Então, muitas vezes, o cenário acaba sendo o empréstimo, para que esses jogadores ganhem experiência e também possam gerar alguma receita ao clube.

Confira mais respostas de Pedrinho, presidente do Vasco:

Situação envolvendo Capasso e Felipe Loureiro

— Eu não concordo com a resposta que o Felipe deu. Mas serve como exemplo de que todas as avaliações e contratações não são definidas por uma pessoa, e sim por um departamento de futebol.

Para você ter ideia, as indicações de Nuno, Tchê Tchê e Lucas Freitas foram do Felipe. Ele traz para o debate, e elas entram em uma avaliação.

Quando o Felipe assumiu o time como interino na temporada passada e terminou de forma digna, ele foi muito elogiado por vocês — muitos gostariam que ele ficasse, inclusive os atletas.

Depois, ele assume a equipe em um momento muito difícil e foi escrachado de forma desrespeitosa por conta de uma declaração em que ele foi infeliz.

Na nossa concepção, houve um massacre muito duro com ele. Eu sei porque ele te deu aquela resposta, mas ele não deveria ter falado daquele jeito — disse Pedrinho.

Sobre os jogadores que chegaram, mas ainda não renderam

— A gente sabe muito bem onde errou e trabalha para melhorar. É muito difícil, porque o jogador passa por uma avaliação muito detalhada, mas performar ou não é algo muito relativo.

Quando o Admar fala sobre jogadores prontos, acho que não é uma questão física. É sobre o estrangeiro, com quem temos menos segurança se vai ou não desempenhar.

O brasileiro já conhece o cenário — mesmo que tenha ficado um tempo fora do país —, então a adaptação, no caso, é nesse sentido que ele quis dizer.

Venda de mando de campo

— A questão do dinheiro a gente tem que tratar com clareza. No ano passado, quando eu vendi os mandos de campo, o comprador escolheu Botafogo e Palmeiras. O jogo que eu vendi, por uma questão financeira, gerou o debate: “O Pedrinho vendeu o jogo por dinheiro, mas esportivamente ele tinha que ser em São Januário.” É claro que eu quero jogar em São Januário.

Mas eu vendi aqueles jogos — R$ 4 milhões pelos dois — porque a gente precisava juntar dinheiro para pagar o mês seguinte.

Em 2024, a gente vivia mês a mês, quebrando a cabeça para conseguir pagar o próximo salário. Mas quando eu falei sobre a questão financeira, fui criticado por, supostamente, estar expondo o Vasco e dificultando a contratação de jogadores.

A realidade é que vendemos o mando para pagar salário. Todos os meses de 2024 foram assim, até que entramos com a medida cautelar de 90 dias.

Com isso, conseguimos criar mecanismos para encerrar o ano com os salários em dia, sem precisar adiantar receita de 2025. Mas, quando eu venho a público falar isso, sou criticado por vocês.

Participação de Alan Belaciano na SAF

— Ele não tem cargo nenhum dentro da SAF, ele é um membro da associação, que vem aqui como um funcionário do Vasco, como a minha assessora do CRVG está aqui, como colabora e contribuiu em muitos aspectos, até na questão da RJ (recuperação judicial) foi um cara que ajudou muito, na questão dos acordos, mas não é funcionário da SAF.

Possibilidade de um novo investidor para a SAF

— A gente contratou a G5 para colocar em prática a operação de venda e estamos empenhados nisso.

Você disse que, se a gente trouxer um investidor, encurtamos o prazo para ser campeão — mas, na verdade, a gente encurta o prazo para pagar as dívidas.

E eu acho que isso deveria ter sido um ponto do contrato anterior, com o antigo sócio.

Porque, imagine: um investidor chega, coloca R$ 1 bilhão em contratações e não paga os R$ 1,4 bilhão em dívidas que o Vasco tem. A dívida só vai aumentar.

Eu já vim aqui e falei: “Cara, eu quero vender.” Mas, como ainda não vendemos, parece que eu não quero vender. Só que a questão é: se não tem um investidor, o clube deixa de funcionar? Eu faço o quê?

Eu preciso pagar as contas. Então, o cenário na minha cabeça é o seguinte: “Se eu não tenho um investidor, o que faço para o clube ser autossustentável?”. Existe todo um processo — entre eles, a recuperação judicial. Mesmo que o Vasco tivesse essa dívida e não fosse uma SAF, o clube teria que entrar em recuperação judicial. Se um investidor chegar, acredito que os processos sejam acelerados. E é isso que eu desejo.

Sobre as dívidas

— Um grupo de oposição — já que se falou em política — critica dizendo que a gente aumentou o custo de água e luz do Calabouço. Sabe por que aumentou? Porque tinha gato. Gato!

Aí vão ficar chateados porque eu estou falando, mas eu tenho que falar — disse o presidente do Vasco, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (24/7).

Eu eu vou lá, reconheço a dívida e digo que quero pagar. Aí eu sou o errado? Realmente aumentou R$ 150 mil em água e luz porque eu quero pagar. Porque isso — deixar como estava — não existe!

Eu precisava fazer isso? Precisava! Tem gente que balançou a cabeça… Mas precisava, sim — continuou.

Vocês sabiam que há 20 anos o Vasco não paga IPTU? Eu precisava reconhecer a dívida? Precisava, porque o certo é pagar.

Muitos falavam: “Ah, a gestão finge que não está vendo.” Não! Tem que pagar. São R$ 2 milhões. O processo é duro — completou.

Através da RJ (recuperação judicial) vai ter um deságio muito grande, praticamente cai pela metade com um espaçamento grande para pagar, que pode ser de 10 a 15 anos. Com esse espaçamento você gera fluxo de caixa e você consegue contratar

