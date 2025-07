O Fluminense foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1, de virada, na quarta-feira (23). Para além do resultado adverso, o Tricolor ganhou uma baixa significativa no elenco. O zagueiro Ignácio, que foi titular ao lado de Freytes, machucou o joelho direito ao sofrer uma pancada no jogo da 16ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

Ele recebeu atendimento médico, tentou seguir no jogo, mas deixou o gramado chorando acompanhado pela equipe médica do Fluminense. Na manhã desta quinta-feira, o zagueiro realizou um exame que diagnosticou uma lesão no ligamento colateral medial do seu joelho direito.

➡️ ‘Nem bem, nem mal’, diz Renato Gaúcho sobre momento do Fluminense no Brasileirão

Ignácio deixa o gramado chorando após lesão em Fluminense x Palmeiras (Foto: Pablo Porciuncula / AFP)

A lesão é considerada de média gravidade e a previsão de recuperação do jogador é de seis semanas. Com isso, Ignácio perderá os compromissos do Fluminense pela Copa do Brasil, pela Sul-Americana e pelo Brasileirão. O Fluminense divulgou um comunicado oficial sobre o caso do zagueiro.

continua após a publicidade

— O zagueiro Ignácio deixou o campo no jogo contra o Palmeiras com dores no joelho direito. Submetido a exames, nesta quinta-feira (24/07), foi identificada uma Lesão do ligamento colateral medial, no joelho direito, grau dois, com previsão de tratamento para seis semanas — diz a nota.

Atualmente, o único jogador do Flu no departamento médico é Otávio. O volante rompeu o tendão de Aquiles no início da temporada, passou por cirurgia e está em transição para o campo, mas ainda treina separado.

continua após a publicidade

Ignácio em boa fase

A lesão de Ignácio acontece no melhor momento do zagueiro com a camisa do Fluminense. No clube desde 2024, o defensor foi bastante questionado pela torcida no início de sua passagem pelo Tricolor, mas, com Renato Gaúcho, seu desempenho cresceu consideravelmente.

Ignácio com o prêmio de melhor jogador em jogo do Mundial de Clubes (Foto: Reprodução / X)

Ao longo do Mundial de Clubes, o zagueiro se tornou um dos pilares defensivos da campanha histórica do Fluminense na competição. Ele chegou a levar o prêmio de melhor jogador em campo no confronto com o Mamelodi Sundowns, na fase de grupos da competição.

Em 2025, Ignácio disputou 31 jogos, sendo titular em 26 partidas. Com ele em campo, o Fluminense venceu 17 jogos, empatou sete e também perdeu sete vezes na temporada. O zagueiro marcou um gol e se destacou jogando ao lado de Thiago Silva e Freytes.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense