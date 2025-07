Na próxima terça-feira (29), às 20h30min, o Grêmio recebe o Fortaleza em partida adiada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A venda de ingressos inicia nesta quinta-feira (24), para sócios, e sábado (26), para o público geral. As entradas podem ser adquiridas pelo site arenapoa.com.br.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

O jogo entre Grêmio e Fortaleza foi adiado por conta da participação gremista nos playoffs da Copa Sul-Americana. O Tricolor Gaúcho foi eliminado pelo Alianza Lima-PER após derrota por 2 a 0 em Lima, no Peru, e empate em 1 a 1 na Arena do Grêmio.

Veja o preço dos ingressos para Grêmio x Fortaleza

Arquibancada Norte: R$ 40 / R$ 20 (meia-entrada) Superior Norte: R$ 50 / R$ 25 (meia-entrada) Superior Sul: R$ 50 / R$ 25 (meia-entrada) Superior Leste: R$ 60 / R$ 30 (meia-entrada) Superior Oeste: R$ 60 / R$ 30 (meia-entrada) Gramado Sul: R$ 70 / R$ 35 (meia-entrada) Gramado Leste: R$ 80 / R$ 40 (meia-entrada) Gramado Oeste: R$ 80 / R$ 40 (meia-entrada) Cadeira Gold: R$ 90 / R$ 45 (meia-entrada)

Preços dos ingressos para o jogo entre Grêmio e Fortaleza, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Arte/Grêmio FBPA)

Biometria facial

O acesso ao estádio se dará, exclusivamente, por meio de reconhecimento facial, conforme a Lei Geral do Esporte nº 14.597/2023. O torcedor gremista que ainda não realizou seu cadastro facial pode fazê-lo pelo site https://torcedor.arenapoa.com.br/cadastro-bio-facial.

continua após a publicidade

Como chegar à Arena do Grêmio

A Arena do Grêmio está situada na Avenida Padre Leopoldo Brentano, 110, no bairro Humaitá, em Porto Alegre. Você pode conferir as principais opções de transporte para chegar ao estádio aqui.