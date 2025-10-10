menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Líder, Coritiba engata três vitórias consecutivas e se aproxima de acesso na Série B

Coxa aumenta chance de subir pra Série A para 96%

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 10/10/2025
11:40
Dellatorre Coritiba gol comemoração
imagem cameraDellatorre abriu vitória do Coritiba contra o Atlético-GO. Foto: JP Pacheco/Coritiba
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Coritiba venceu o Atlético-GO por 2 a 0 na noite de quinta-feira (9), no Couto Pereira, pela 31ª rodada, e segue na liderança da Série B. O time alviverde alcançou a terceira vitória seguida e chegou a 96% de chance de acesso para a elite do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Coxa construiu o resultado na segunda etapa, com gols do atacante Dellatorre e do meia Josué, de pênalti. Antes, o clube paranaense tinha vencido o Avaí (fora) e o Botafogo-SP (casa), também por 2 a 0.

Embalado, o adversário Atlético-GO vinha de oito jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e três empates. Com o revés, o Dragão freou a recuperação e ocupa a 10ª posição, com 45 pontos, a cinco pontos do G-4.

continua após a publicidade

- Foi uma vitória maiúscula, contra um adversário duro e individualmente forte, que vinha de oito resultados positivos. No segundo tempo, na minha opinião, conseguimos executar o que esses jogadores estão fazendo na competição toda. Esse jogo iria nos exigir o limite físico para poder vencer. Exaltar o que os jogadores entregaram em termos de preparação e deram uma resposta importante neste período da competição - afirmou o técnico Mozart, em entrevista coletiva.

O Coxa, assim, chegou a 56 pontos e está disparado na ponta da tabela. A diferença para o Novorizontino, primeiro time for do G-4, é de seis pontos. O vice-líder Goiás está cinco pontos atrás.

continua após a publicidade

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coritiba tem 96% de chance de acesso à Série A. Goiás (51%), Chapecoense (60%), Criciúma (59%), Novorizontino (49%) e Athletico (37%) estão atrás, enquanto outros cinco times (Remo, CRB, Cuiabá, Atlético-GO e Avaí) têm menos de 20% de possibilidade.

- Temos 56 pontos, o que é importante, mas ainda estamos longe do objetivo final - completou o treinador.

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

A sete rodadas do fim da Série B, o Coxa encara o Cuiabá (fora), Athletico (casa), Volta Redonda (fora), CRB (casa), Paysandu (fora), Athletic-MG (casa) e Amazonas (fora).

Coritiba na Série B

  1. Cuiabá x Coritiba: domingo (12), às 20h30, Arena Pantanal
  2. Coritiba x Athletico: domingo (19), às 18h30, Couto Pereira
  3. Volta Redonda x Coritiba: sábado (25), às 16h, Raulino de Oliveira

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias