O Coritiba venceu o Atlético-GO por 2 a 0 na noite de quinta-feira (9), no Couto Pereira, pela 31ª rodada, e segue na liderança da Série B. O time alviverde alcançou a terceira vitória seguida e chegou a 96% de chance de acesso para a elite do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Coxa construiu o resultado na segunda etapa, com gols do atacante Dellatorre e do meia Josué, de pênalti. Antes, o clube paranaense tinha vencido o Avaí (fora) e o Botafogo-SP (casa), também por 2 a 0.

Embalado, o adversário Atlético-GO vinha de oito jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e três empates. Com o revés, o Dragão freou a recuperação e ocupa a 10ª posição, com 45 pontos, a cinco pontos do G-4.

continua após a publicidade

- Foi uma vitória maiúscula, contra um adversário duro e individualmente forte, que vinha de oito resultados positivos. No segundo tempo, na minha opinião, conseguimos executar o que esses jogadores estão fazendo na competição toda. Esse jogo iria nos exigir o limite físico para poder vencer. Exaltar o que os jogadores entregaram em termos de preparação e deram uma resposta importante neste período da competição - afirmou o técnico Mozart, em entrevista coletiva.

O Coxa, assim, chegou a 56 pontos e está disparado na ponta da tabela. A diferença para o Novorizontino, primeiro time for do G-4, é de seis pontos. O vice-líder Goiás está cinco pontos atrás.

continua após a publicidade

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coritiba tem 96% de chance de acesso à Série A. Goiás (51%), Chapecoense (60%), Criciúma (59%), Novorizontino (49%) e Athletico (37%) estão atrás, enquanto outros cinco times (Remo, CRB, Cuiabá, Atlético-GO e Avaí) têm menos de 20% de possibilidade.

- Temos 56 pontos, o que é importante, mas ainda estamos longe do objetivo final - completou o treinador.

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

A sete rodadas do fim da Série B, o Coxa encara o Cuiabá (fora), Athletico (casa), Volta Redonda (fora), CRB (casa), Paysandu (fora), Athletic-MG (casa) e Amazonas (fora).

Coritiba na Série B