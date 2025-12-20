menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Meio-campo é dúvida no Corinthians para final; veja a provável escalação

Timão enfrenta o Vasco na decisão da Copa do Brasil neste domingo, no Maracanã

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 20/12/2025
16:13
Memphis Depay em último treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)
imagem cameraMemphis Depay em último treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians encara o Vasco neste domingo (21), às 18h (de Brasília), pelo sonho de conquistar o título da Copa do Brasil. Após o empate por 0 a 0 no jogo de ida, o Timão precisa vencer no Maracanã para ficar com o troféu sem depender das penalidades. O Lance! adianta a provável escalação para a decisão.➡️Saiba onde assistir à final

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Para isso, o clube alvinegro precisa apresentar uma melhora em relação a última partida, quando teve dificuldades de atacar a meta defendida por Léo Jardim. A principal dúvida para Dorival Júnior fica no meio de campo.

Dúvidas do Timão

Nos duelos contra o Cruzeiro, o treinador optou por manter Garro no banco, que também vinha se recuperando de um problema na panturrilha. Entretanto, sem um armador, o Corinthians acabou atuando com quatro volantes: José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Carrillo.

continua após a publicidade

No Mineirão, a estratégia foi um acerto. O Corinthians conseguiu amarrar o Cruzeiro, não sofreu defensivamente e saiu com a vitória por 1 a 0. Na volta, o clube alvinegro sofreu 2 a 0 na primeira etapa, e só conseguiu diminuir o placar com a entrada de Garro.

Na decisão, Dorival Júnior terá o elenco todo à disposição, e cabe a ele, decidir a estratégia para o Maracanã. No jogo de ida, o Vasco sufocou a saída de bola do Corinthians, que não conseguiu se desvencilhar e armar jogadas. Uma arma para resolver esse problema é Maycon. O meia foi poupado por desgasta e deve ser novidade entre os titulares.

continua após a publicidade

Carrillo e Garro podem lutar pela última vaga no setor de meio-campo. O argentino é conhecido pela sua força no último terço do campo, o que aumenta o poderio do Timão com seus chutes e assistências. Do outro lado, o peruano se destaca por cadenciar o jogo e reter a posse de bola. No mais, o Corinthians segue sem dúvidas para a final.

Provável escalação do Corinthians para a final

A tendência é que Dorival Júnior escale o Corinthians com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon (José Martínez), Breno Bidon e Garro (Carrillo); Memphis e Yuri Alberto.

Torcida do Corinthians apoia time no embarque ao Rio de Janeiro para a final da Copa do Brasil (Foto: Guilherme Lesnok)
Torcida do Corinthians apoia time no embarque ao Rio de Janeiro para a final da Copa do Brasil (Foto: Guilherme Lesnok)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias