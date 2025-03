Aposentado do futebol profissional, Cleiton Xavier acertou com um time paranaense para a disputa de um tradicional campeonato amador de Curitiba. O ex-jogador do Palmeiras vai vestir a camisa do Combate Barreirinha, na Suburbana.

Fora dos holofotes desde 2018, Cleiton Xavier é a principal contratação do time que vai completar 80 anos em 2025. O Combate Barreirinha retornou à elite do futebol amador curitibano no ano passado e tem seis títulos da competição.

A Suburbana de Curitiba é um dos maiores torneios de futebol amador do Brasil e acontece desde 1941. Ex-jogadores costumam atuar na competição após pendurarem as chuteiras, como casos recentes do goleiro Rodolfo (Fluminense), do zagueiro Maurício Ramos (Palmeiras), do volante Deivid Coquinho (Athletico) e do atacante Rodrigo Pimpão (Botafogo).

Cleiton Xavier celebra gol contra o Colo-Colo na Libertadores de 2009 (Foto: Divulgação)

Carreira de Cleiton Xavier

Cleiton Xavier se aposentou em 2018, quando atuava pelo CRB e tinha 35 anos. A última partida disputada foi em 24 de julho daquele ano, no empate em 0 a 0 com o Criciúma, no Rei Pelé, pela Série B do Brasileiro.

Criado e revelado pelo CSA, Cleiton Xavier teve passagens por times tradicionais do Brasil, como Internacional, Palmeiras, Sport, Vitória e Figueirense, além do Metalist, da Ucrânia. Ao todo, o atleta defendeu a camisa de 10 clubes, disputou 468 partidas e marcou 105 gols.

As maiores conquistas de Cleiton Xavier foram os títulos da Copa do Brasil (2015) e do Brasileiro (2016), ambos pelo Palmeiras. O meia também levantou a taça de seis estaduais: três gaúchos e um do catarinense, baiano e candango. Em 2003, o atleta ainda disputou e conquistou o Pan-Americano pela Seleção Brasileira.

Cleiton Xavier teve prisão recente

Cleiton Xavier chegou a ser preso no começo do ano passado em São José da Tapera, no Sertão de Alagoas, por causa de uma dívida de pensão alimentícia. O valor de R$ 31,6 mil era referente aos meses de junho, julho e agosto de 2023.

O ex-atleta pagou a quantia no mesmo dia da detenção, mas passou a noite preso no Centro Integrado de Operações da Segurança Pública de Santana do Ipanema. Segundo a defesa de Cleiton Xavier na época, a prisão "foi arbitrária".