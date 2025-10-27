O atacante Bill, que ainda joga profissionalmente, acertou com um time paranaense para a disputa de um tradicional campeonato amador do Paraná. O ex-jogador do Corinthians, Santos e Coritiba, entre outros, vai vestir a camisa do Trieste.

Bill é a principal contratação do maior campeão da Suburbana da capital paranaense. O Trieste, localizado no bairro Santa Felicidade, trouxe o centroavante antes da fase mata-mata da Taça Paraná.

O atacante, contudo, estreou no sábado (25) e perdeu o pênalti que daria o empate no segundo tempo. A equipe perdeu por 2 a 1 para o Capão Raso, em confronto direto pela liderança.

O Trieste ocupa a segunda colocação do Grupo A, com sete pontos em quatro jogos. A Taça Paraná está na 60ª edição e conta com 13 equipes, divididas em um grupo de sete e outro de seis. Os quatro primeiros de cada chave avançam para as quartas de final.

Vale destacar que o futebol amador paranaense é considerado um dos mais fortes do Brasil e acontece desde a década de 1940. Ex-jogadores costumam atuar na competição após pendurarem as chuteiras, como casos recentes do goleiro Rodolfo (Fluminense), do zagueiro Maurício Ramos (Palmeiras), do volante Deivid Coquinho (Athletico) e do atacante Rodrigo Pimpão (Botafogo).

Carreira de Bill antes do time amador

Bill teve duas passagens pelo Coritiba, entre 2010 e 2013. Foto: Divulgação/Coritiba

Jogador profissional desde 2005, Bill começou a se destacar no Bragantino e se transferiu para o Corinthians, em 2009, mas fez apenas dois gols em 18 partidas. No período de contrato, foi emprestado ao Coritiba.

Entre 2010 e 2011, o centroavante fez 28 gols em 68 jogos e conquistou um Paranaense e uma Série B, além de ser vice da Copa do Brasil contra o Vasco. Ele ainda voltou ao Coxa em 2013, mas não teve o mesmo papel ao marcar uma vez em 16 partidas.

Bill teve uma curta passagem pelo Santos em 2012 e voltou a ganhar notorioridade pelo Ceará, com 45 gols em 109 confrontos. O centroavante ainda passou por Figueirense e América-MG, além do futebol coreano, saudita e tailandês, esse último por sete temporadas. O último clube foi o Laguna-RN neste ano.

As maiores conquistas de Bill foram um título da Recopa Sul-Americana (2012), três da Série B (2010, 2015 e 2017) e um da Série C (2007). O atacante também levantou a taça de três estaduais. Individualmente, o atacante foi artilheiro da Copa do Brasil (2014, seis gols) e da Série B (2016, 15 gols).

Bill teve prisão decretada recentemente

Em duas ocasiões, o atacante Bill foi alvo da Justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia. A primeira aconteceu em 2015 e a segunda no ano passado, mas ele não chegou a ser preso.

A ação foi movida pela ex-mulher Sabrina de Oliveira Nascimento, com quem se separou em 2011 e tem dois filhos, de 17 e 12 anos. O valor mensal da pensão é de R$ 7.060,00 para cada um deles.