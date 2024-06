Vini Jr se apresentou à Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 15:34 • Orlando (EUA)

Enfim a Seleção Brasileira está completa para a disputa da Copa América. Na tarde desta quarta-feira (5), Vini Jr, Rodrygo e Éder Militão se apresentaram após a conquista do título da Champions League, com o Real Madrid.

Vini Jr, autor do segundo gol do Real Madrid na final, que garantiu o título da Champions, apareceu com um visual novo. Agora, o atacante está usando tranças no cabelo.

Nas suas primeiras palavras após chegar em Orlando, nos Estados Unidos, Vini Jr projetou o título da Copa América com a Seleção. Além disso, o atacante do Real Madrid externou toda a felicidade ao se juntar ao grupo.

Não fui campeão ainda, não tenho nenhum título pela Seleção, espero que seja agora — afirmou Vini Jr

- Nós estamos nos preparando muito bem para esse momento. A geração vem muito forte para ganhar grandes coisas com a Seleção - emendou o atacante do Real Madrid.

- Estou muito feliz de chegar aqui em Orlando e me juntar com todo o elenco, com toda a comissão técnica. A gente tem que fazer de tudo para ter uma boa preparação e logo em seguida uma ótima Copa América.

O trio Vini Jr, Rodrygo e Éder Militão perdeu os cinco primeiros treinos comandados por Dorival Jr. A partir desta quarta-feira, o técnico terá a possibilidade de esboçar a equipe que vai enfrentar o México no sábado (8).

De todos os convocados, o zagueiro Gabriel Magalhães é dúvida. O jogador sofreu uma lesão no ombro direito e ainda não voltou a fazer exercícios de mais impacto com o grupo.

Campeões com o Real Madrid se apresentaram nesta quarta-feira (5) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

🗒️ CONVOCADOS POR DORIVAL JR:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Rafael (São Paulo);

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meias: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Éderson (Atalanta), João Gomes (Wolverhampton) e Lucas Paquetá (West Ham);

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pepê (Porto), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).

*Ederson, goleiro do Manchester City foi cortado, e Rafael, do São Paulo, entrou no lugar. Bremer (Juventus), Ederson (Atalanta) e Pepê (Porto) foram convocados depois da Conmebol ampliar a lista de 23 para 26 jogadores.