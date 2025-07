Volta Redonda x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Volta Redonda e Athletico se enfrentam neste sábado (19), em jogo da 17ª rodada da Série B. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming).

O Voltaço está na 19ª posição, com 15 pontos, três pontos abaixo da Ferroviária-SP, primeiro time fora da ZR, enquanto o Furacão ocupa a oitava posição, com 23 pontos, a três pontos do Remo, que abre o G-4.

Volta Redonda x Athletico VOL CAP 17ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Sábado, 19 de julho de 2025, às 20h30 (de Brasília) Local Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Árbitro Fabiano Monteiro dos Santos (SP) Assistentes Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP) Var Adriano de Assis Miranda (SP) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Volta Redonda vem de empate em 0 a 0 contra o Botafogo-SP, fora de casa, e desperdiçou a chance de ficar mais próximo de sair da zona da degola no confronto direto. A equipe carioca não vence há dois jogos.

O treinador Rogério Corrêa tem o retorno do atacante MV, que cumpriu suspensão e briga por vaga com Léo Ceará. O volante Robinho seria outro, mas acabou vendido nesta semana para o Estrela Amadora-POR.

O Athletico perdeu do Goiás por 1 a 0, novamente em casa, e se afastou do grupo do acesso. Por outro lado, o Furacão é o terceiro melhor visitante da competição, com 47,6% de aproveitamento (3V, 1E, 3D).

Para o jogo, Odair Hellmann tem a baixa do atacante Luiz Fernando, que se machucou e deve ficar fora por três semanas. Mendoza, que estreou no último jogo, entra no time titular.

✅ FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA X ATHLETICO

17ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado (19), às 20h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

🚩 Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)

🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa)

Jean Drosny; Jhonny, Gabriel Bahia, Gabriel Pinheiro e Sanchez; Pierre, Henrique Silva, Raí e MV (Léo Ceará); Lucas Tocantins e Ítalo Carvalho.

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Mycael; Kauã Moraes, Belezi, Léo Pelé e Esquivel; Raul, Felipinho e Zapelli; Patrick, Mendoza e Alan Kardec.