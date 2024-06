Flamengo negocia naming rights de R$ 1 bilhão com parceira do Palmeiras

Rodolfo Landim em conversa com Leila Pereira (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)







O Flamengo avança no planejamento para a construção de seu estádio próprio no terreno do Gasómetro, localizado na Zona Portuária do Rio de Janeiro, e pode firmar um acordo com a Allianz, empresa ligada ao Palmeiras.

Na última semana, o presidente Rodolfo Landim aproveitou a viagem à Europa, onde foi acompanhar a final da Liga dos Campeões, para se reunir com representantes da Allianz. O Rubro-Negro prevê um investimento de R$ 1 bilhão em troca do naming rights do estádio por um período de 25 anos. Ou seja, R$ 40 milhões por temporada. A informação foi publicada inicialmente no "O Globo".

Apesar do encontro presencial entre as partes envolvidas, as conversas estão em um estágio inicial e são tratadas com cautela pela diretoria do clube carioca.

Os valores negociados pelo Flamengo são muito superiores aos que a Allianz paga ao Palmeiras para dar nome ao estádio do clube. Anualmente, a empresa do ramo de seguros desembolsa R$ 28 milhões ao Verdão, em um acordo iniciado em 2013 e válido por 20 anos.

