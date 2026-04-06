A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, participou do debate promovido pela CBF sobre a unificação das ligas no futebol brasileiro. A mandatária avaliou o encontro desta segunda-feira (6) como produtivo e elogiou o envolvimento da confederação no processo. O evento foi realizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na sede da instituição.

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Leila Pereira voltou a destacar a posição favorável do Palmeiras em relação à implementação de uma liga única no país e afirmou que o clube já havia tentado liderar projeto semelhante no início de seu primeiro mandato como presidente.

- Eu achei uma reunião muito produtiva, é muito importante o envolvimento da CBF no encaminhamento dessa nossa liga. Eu sou presidente do Palmeiras, já vou para o quarto ano, primeiro ano do meu segundo mandato. Quando eu fui eleita presidente do Palmeiras, nós tentamos formar uma liga com todos os clubes, mas como vocês viram, não foi possível - explicou Leila Pereira.

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A mandatária ressaltou que seu principal objetivo é valorizar o produto, para, assim, gerar maior lucro para as partes envolvidas. Ao mesmo tempo, condenou atitudes que considera individualistas de alguns dirigentes.

- Na verdade, a Libra se transformou num bloco comercial que foi muito importante para a negociação dos nossos direitos. O que nós queríamos mesmo é valorizar o produto do futebol, a competição. Nós tentamos isso, mas em virtude de mentalidade de alguns dirigentes que acham muito mais importante o que é melhor para cada clube individualmente, e isso não é o caso da presidência do Palmeiras. Eu sempre pensei, sempre foi muito claro para mim, que o Palmeiras precisa estar numa competição valorizada, onde todos os clubes tenham o mesmo peso, independentemente do tamanho da receita, porque o Palmeiras e outros clubes não jogam sozinhos. Então, nós precisamos valorizar o produto, a competição - completou.

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Vale lembrar que Leila Pereira já se envolveu em conflitos nos últimos anos com dirigentes do Flamengo e chegou a sugerir a exclusão do rival carioca em um futuro acordo entre os clubes do futebol brasileiro, após o Flamengo ter conseguido bloquear parte do repasse da Libra.

- A minha sugestão seria nós criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Acho que o Flamengo deveria jogar sozinho. Nenhum clube é maior do que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, e o Flamengo não joga sozinho - disse Leila, ainda em 2025.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, durante evento na sede da CBF (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

CBF debate liga com clubes do futebol brasileiro

A CBF decidiu assumir a liderança para tirar do papel a criação de uma liga única no Brasil, reunindo representantes de 38 dos 40 clubes das Séries A e B - Mirassol e Chapecoense não compareceram - no Rio de Janeiro. A entidade apresentou um diagnóstico do futebol nacional, comparando dez aspectos do Brasileirão com a Premier League, a La Liga e a Bundesliga, e apontou que o campeonato brasileiro fica atrás das principais ligas europeias em todos os itens, incluindo calendário, público, infraestrutura, marketing, transmissão e governança. A previsão é que a liga só comece efetivamente em 2030, com a CBF entre as lideranças.

A demora se deve a contratos de direitos de transmissão vigentes até 2029 e à intenção da CBF de estruturar a liga de forma mais abrangente, diferente dos grupos de clubes que negociaram individualmente até agora. Estudos da entidade mostram ainda que a receita do Brasileirão é muito inferior à das ligas europeias: enquanto clubes da Premier League arrecadaram 7,5 bilhões de euros na última temporada, no Brasil o total foi de 1,8 bilhão de euros.

A CBF aponta que melhorar calendário, segurança, marketing, transmissão e aproveitamento de jovens talentos é fundamental para aumentar o atrativo internacional do campeonato.

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