Embalado na temporada, o Botafogo busca melhorar sua colocação no Campeonato Brasileiro. De olho na primeira vitória como vistante na competição, o Glorioso encara o Santos, neste domingo (01), às 16h, na Vila Belmiro.

Em busca do bi-campeonato, o Botafogo precisa melhorar o desempenho como vistante na temporada. Jogando fora do Nilton Santos, a equipe venceu apenas o Carabobo na Libertadores e o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. São 10 derrotas, três empates, quatro gols marcados e 14 sofridos, somando todas as competições.

Os principais adversários na disputa pelo título brasileiro até aqui, repetem as campanhas também fora de casa. O líder Palmeiras está com 100% de aproveitamento como visitante neste Campeonato Brasileiro.

No título brasileiro em 2024, o Botafogo foi melhor visitante do que mandante. Foram 38 pontos conquistados em 11 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas. Na atual temporada, o Alvinegro é o 14º melhor visitante, como somente dois pontos conquistados, em cinco jogos.

Antes de viajar para os Estados Unidos, o Botafogo terá dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Além do confronto contra o Santos neste domingo, o Glorioso enfrenta o Ceará, em partida atrasada da 10ª rodada, na próxima quarta-feira (04), às 20h, no Nilton Santos. A estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA é diante do Seattle Sounders.

Botafogo busca primeira vitória como visitante no Brasileirão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Confira os próximos jogos do Fogão

Campeonato Brasileiro

Santos x Botafogo - domingo, 01/06, às 16h00. Vila Belmiro.



Botafogo x Ceará - quarta-feira, 04/06, às 20h. Nilton Santos.

Copa do Mundo de Clubes

Botafogo x Seattle Sounders - domingo, 15/06, às 23h00. Estádio Lumen Field.

PSG x Botafogo - quinta-feira, 19/06, às 22h. Estádio Rose Bowl.



Atlético de Madrid x Botafogo - segunda-feira, 23/06, às 16h. Estádio Rose Bowl.