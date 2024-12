Leandro Damião se oferece para gigante brasileiro: ‘Nem ouço outras propostas’

Leandro Damião, de 35 anos, foi um dos centroavantes mais emblemáticos do futebol brasileiro na década de 2010. Sem clube, ele tem um sonho antes da aposentadoria: voltar a vestir a camisa do Internacional. Em entrevista ao portal "Ge", o jogador afirmou que mantém conversas com o presidente colorado, Alessandro Barcellos.

Minha vontade hoje é só o Inter. Procuro nem ouvir as outras propostas que tive. Cheguei a falar com o presidente. Minha vontade é voltar ao Inter, o clube que me revelou. Leandro Damião, sobre seu próximo clube

Quem é Damião?

Nascido em Jardim Alegre, no Paraná, Damião começou sua carreira no Atlético de Ibirama, de Santa Catarina. Em 2009, o atacante foi contratado pelo Internacional para atuar no time B.

No jogo de volta da Libertadores de 2010, Damião fez o segundo gol da partida, que terminou em vitória do Internacional por 3 a 2 contra o Chivas. No ano seguinte, o atacante viveu a melhor temporada da carreira, com 40 gols e seis assistências em 51 partidas. Pela Seleção Brasileira, ele participou da campanha que rendeu medalha de prata no futebol masculino, nas Olimpíadas de Londres, em 2012. Além disso, foi o artilheiro do torneio, com seis bolas na rede.

Após a saída do Internacional em 2013, Damião foi vendido ao Santos, por transação recorde no futebol brasileiro na época: 13 milhões de euros, cerca de R$ 42 milhões. O jogador ainda teve passagens de empréstimo por Cruzeiro e Flamengo. Fora do país, atuou por Betis, da Espanha, e Kawasaki Frontale, do Japão.

Em 2017, ele retornou ao Inter para participar da Série B de 2017, sendo titular da equipe na campanha. Pelo clube, Damião tem 226 partidas, com 106 gols e 28 assistências. O último time dele foi o Coritiba, do qual saiu em julho deste ano.

