Sport e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (4), em jogo válido pela segunda rodada do Copa do Nordeste. A bola às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE), com transmissão de SBT e Premiere. O Rubro-Negro bateu o Ferroviário na estreia, enquanto o Tricolor venceu o Moto Club na primeira rodada. ➡️Clique para assistir no Premiere.

Tudo sobre o jogo entre Sport e Fortaleza (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Sport x Fortaleza

2ª RODADA - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE);

📺 Onde assistir: SBT e Premiere;

🟨 Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro;

🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira e Ruan Luiz de Barros.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: Pepa)

Caique França; Di Plácido (Matheus Alexandre), Chico, Renzo e Igor Cariús; Fabricio Domínguez, Christian Ortíz e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Gustavo Maia e Gonçalo Paciência.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pol Fernández e Calebe (Pochettino); Marinho, Moisés e Juan Martín Lucero.

