Joinville usará Inteligência Artificial para captar novos jogadores

O CUJU, aplicativo que usa inteligência artificial para avaliar meninos e meninas por meio de exercícios de futebol selecionados, é o novo parceiro do Joinville. A plataforma, que está com o projeto ‘’A Jornada’’, visando descobrir novos jogadores em Santa Catarina, disponibilizará o sistema de dados para impulsionar a evolução dos atletas das categorias de base do JEC, além de ser um aliado para o clube na captação de novos jogadores.

continua após a publicidade

➡️ Rubens Lopes cita Inglaterra e Premier League para defender Estaduais

Gratuito para download, a missão do CUJU é dar acesso a todos e promover o desempenho esportivo e o desenvolvimento social de talentos, independentemente de suas origens pessoais e sociais. Combinando o aprendizado de máquina e a tecnologia de IA em uma solução móvel, o app mede, analisa e classifica os desempenhos individuais e, portanto, apoia o processo de reconhecimento, tornando-os visíveis da maneira mais objetiva.

O projeto ‘’A Jornada” passará pelas principais cidades de Santa Catarina, inclusive Joinville, para realizar competições com os atletas mais bem ranqueados dentro do aplicativo.

continua após a publicidade

- A parceria com o Joinville é extremamente importante para o CUJU. É um clube que conta com muita força regional e será um grande aliado para a popularização do aplicativo. A plataforma tem como objetivo democratizar o acesso dos jovens ao universo do futebol, captando novos talentos com base nas informações utilizadas pelo aplicativo - comenta Roger Wittmann, fundador do CUJU.

- Ser o mais novo parceiro do CUJU muito nos honra. Nos aproxima de uma causa social, que através de uma plataforma democratiza a possibilidade de formar não só novos jogadores, mas cidadãos - destaca Darthanhan de Oliveira, presidente do Joinville Esporte Clube.

continua após a publicidade

Apresentação do aplicativo

Além da integração dos dados, CUJU e Joinville devem realizar algumas ativações para apresentar o app aos torcedores. Para os próximos meses, estão programados eventos na Arena Joinville, que também devem contar com o aval de ex-atletas e jogadores do Tricolor.

O volante Luiz Gustavo, do São Paulo, que disputou a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, é o líder do time de embaixadores do CUJU. A Rogon, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, sediada na Alemanha, é a idealizadora do projeto.