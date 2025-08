Ceará inicia preparação para enfrentar o Palmeiras; confira

O Ceará realizou a sua reapresentação com foco no Palmeiras, próximo adversário da equipe no Campeonato Brasileiro. A partida, que fechará o primeiro turno do Vovô, será realizada no domingo (10), a partir das 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

No treino da manhã desta terça-feira (5), foram a campo apenas os jogadores que atuaram por menos de 45 minutos no empate por 1 a 1 contra o Flamengo. Léo Condé realizou um trabalho técnico com os atletas.

A viagem da delegação para São Paulo acontecerá no início da tarde de sábado. Até a data, mais quatro treinamentos serão realizados pelo elenco alvinegro.

Dúvida no meio-campo?

O técnico Léo Condé promoveu a escalação do trio Richardson, Dieguinho e Lourenço diante de Cruzeiro e Flamengo. No entanto, depois da vitória sobre os mineiros, o meio-campo não conseguiu ter o mesmo desempenho enfrentando os cariocas.

Após um 1º tempo com poucas chances, o Alvinegro melhorou na etapa final e conseguiu o empate contra o Rubro-Negro. Parte disso passou pela entrada de Lucas Mugni, que deu assistência para o gol de Pedro Raul.

Assim, o treinador pode optar por um trio de volantes ou pela entrada de Mugni no compromisso com o Palmeiras. Richardson saiu machucado no último jogo e, caso necessário, Fernando Sobral deve ser o substituto.

Próximo jogo do Ceará

Depois do empate contra o Flamengo, o Ceará voltará a campo no próximo domingo (10), fora de casa, contra o Palmeiras. O jogo pela 19ª rodada do Brasileirão terá início às 16h (de Brasília).