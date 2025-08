‘Nós não vamos cair’, garante Marcelo Paz, CEO do Fortaleza

O Fortaleza trava uma batalha contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time é o 18º colocado na tabela da competição, com 15 pontos. Marcelo Paz, CEO da SAF do clube cearense, afirmou em entrevista à rádio Bandeirantes que o Tricolor não será rebaixado.

— Nós não vamos cair. Não tem a menor possibilidade do Fortaleza cair. O Fortaleza vai ficar na Série A. Nós temos time para isso, temos trabalho para isso. A posição na tabela é ruim, a campanha até agora é ruim. Medidas drásticas já foram tomadas. Saíram sete jogadores, oito com o Ryan. Chegaram sete jogadores e vão chegar mais. Trocamos a comissão técnica. Fizemos diversas mudanças para corrigir essa rota e manter o Fortaleza na Série A - disse no último domingo (3).

— Então acredito e afirmo para vocês que o Fortaleza não é um time que vai cair. Vamos brigar, vai ser difícil, vai ser até o final, provavelmente. Mas entendo que já houve uma mudança de postura, de produção e de resultado com a chegada do Renato Paiva. Visualizo que o Fortaleza vai permanecer na Série A - completou o dirigente.

Troca de comando

O Tricolor iniciou a sua campanha neste Brasileirão com o técnico Juan Pablo Vojvoda, que estava no clube desde 2021. No entanto, após a derrota para o Ceará por 1 a 0, o argentino foi demitido do cargo. Renato Paiva, ex-Botafogo e Bahia, foi escolhido como substituto. O português acumula uma vitória, dois empates e uma derrota até então.

O Leão tem 15 pontos em 17 partidas na Série A. São três triunfos, seis igualdades e oito derrotas, com 18 gols marcados e 24 sofridos - é a terceira pior defesa da competição.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do empate contra o Corinthians, o Tricolor voltará a campo no próximo sábado (9). O adversário será o Botafogo, na Arena Castelão, pela 19ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).