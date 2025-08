Corinthians anuncia novo treinador para a equipe Sub-20

Na noite desta terça-feira (5), o Corinthians anunciou William Batista como novo treinador da equipe Sub-20. O técnico de 32 anos estava sem clube desde junho, e seu último trabalho foi com o time profissional do América Mineiro.

O cargo estava vago desde a saída de Orlando Ribeiro, na última semana. William Batista também comandou o time sub-20 do Vasco e Red Bull Bragantino. Pelos profissionais do América Mineiro, o treinador chegou na final do Campeonato Mineiro, quando perdeu para o Atlético. O técnico valorizou a chegada no Corinthians, o qual chamou de 'gigante do futebol brasileiro'.

— Estou muito feliz por estar neste gigante do futebol brasileiro, que é o Corinthians. É um sonho estar aqui e o que eu posso oferecer ao Clube como treinador é o que trago das minhas experiências. Será uma jornada especial e tenho certeza que o torcedor corinthiano sentirá muito orgulho quando vir o time Sub-20 em campo — disse o novo treinador do Timão.

Nesta temporada, pelo América Mineiro, William Batista comando o equipe em 23 jogos, com oito vitórias, sete empates e oito derrotas.

Ano do Corinthians Sub-20

O Timão foi eliminado na primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. A má campanha do clube alvinegro fez Orlando Ribeiro ser demitido. Atualmente, o Corinthians disputa o Paulistão da categoria.

A equipe alvinegra ocupa a quarta colocação do Grupo 2, com 13 jogos, oito vitórias, dois empates e três derrotas. A próxima partida do Corinthians na competição será contra o Santo André, o estádio Bruno José Daniel, no ABC. O Timão será comandado interinamente por Nenê e William Batista irá acompanhar o confronto.