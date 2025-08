Isaque e Riquelme Felipe, ambos do Fluminense, foram convocados para defender a Seleção Brasileira sub-20 nos dois amistosos contra o Paraguai, nas próximas sexta-feira (8) e segunda-feira (11). Os jogos fazem parte da preparação para a Copa do Mundo da categoria, disputada em setembro, no Chile.

A delegação do Brasil desembarcou no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, na região metropolitana de Assunção, no Paraguai, no fim da manhã desta terça-feira (5). Em seguida, atletas e comissão técnica seguiram até Ypané, onde está localizado o Centro de Alto Rendimento da Associação Paraguaia, local dos treinos e dos amistosos.

A dupla tricolor se apresentou à Seleção na noite na última segunda-feira (4), junto a Lorran, do Flamengo, e Luca Meirelles, do Santos, como os últimos a integrarem o grupo. Riquelme Felipe, inclusive, participou da vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Grêmio no último sábado (2), pela 18ª rodada do Brasileirão.

O Brasil está no grupo C da Copa do Mundo sub-20 e enfrentará México, Marrocos e Espanha. Já o Paraguai encara Coreia do Sul, Ucrânia e Panamá no grupo B da competição.

