Jogos de ontem no futebol: resultados no Brasil e no mundo (3/2)

Cristiano Ronaldo brihou nesta segunda-feira. O atacante marcou dois gols, um no primeiro tempo e outro no segundo, na goleada por 4 a 0 sobre o Al-Wasl, pela Liga dos Campeões Asiática, no Al Awal Park, em Riad. Outros resultados do dia acabaram em goleadas. No Campeonato Paraibano não teve craque português, mas teve 8 a 0 do Serra Branca sobre o Picuiense, no Amigão. E no Campeonato Cearense, no Romeirão, outra pancada: o Iguatu meteu 5 a 1 no Cariri.

Resultados de ontem no futebol: segunda (3)

Campeonato Paulista (adiantamento da 11ª rodada)

Novorizontino 0 x 1 Corinthians

Campeonato Carioca (7ª rodada)

Madureira 1 x 0 Maricá

Campeonato Inglês (24ª rodada)

Chelsea 2 x 1 West Ham

Campeonato Espanhol (22ª rodada)

Girona 2 x 1 Las Palmas

Campeonato Italiano (23ª rodada)

Cagliari 1 x 2 Lazio

Campeonato Português (20ª rodada)

Moreirense 1 x 2 Braga

Rio Ave 2 x 2 Porto

Liga dos Campeões da Ásia (7ª rodada)

Al-Ain 1 x 2 Al Rayyan

Esteghlal 1 x 1 Al-Shorta

Al-Sadd 1 x 3 Al-Ahli

Al-Nassr 4 x 0 Al-Wasl

Campeonato Cearense (4ª rodada)

Cariri 1 x 5 Iguatu

Campeonato Paraense (4ª rodada)

Remo 2 x 2 Capitão Poço

Campeonato Paraibano (6ª rodada)

Serra Branca 8 x 0 Picuiense

Campeonato Sergipano (5ª rodada)

Barra-SE 3 x 2 Carmópolis

Campeonato Piauiense (4ª rodada)

River-PI 1 x 1 Atlético-PI