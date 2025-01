Jogos de ontem no futebol: resultados no Brasil e no mundo (27/1)

A rodada desta segunda-feira (27) pelo campeonatos estaduais contou com uma goleada por 7 a 0 do Fortaleza sobre o Cariri, em partida atrasada da primeira rodada do Campeonato Cearense. Moisés, Lucero (duas vezes), Marinho, Pochettino, Pikachu e Brítez fizeram os gols do jogo. Com o resultado, o Tricolor do Pici chegou à segunda vitória, já que havia derrotado o Horizonte, no último sábado. Pelo Sul-Americano Sub-20, o Uruguai também não economizou nos gols: aplicou 6 a 0 sobre o Paraguai.

Jogos de ontem no futebol: segunda (27)

Campeonato Carioca (5ª rodada)

Nova Iguaçu 0 x 0 Boavista

Campeonato Sul-Americano Sub-20 (3ª rodada)

Chile 3 x 2 Peru

Uruguai 6 x 0 Paraguai

Campeonato Espanhol (21ª rodada)

Alavés 1 x 1 Celta

Campeonato Italiano (23ª rodada)

Venezia 1 x 1 Hellas Verona

Genoa 2 x 0 Monza

Campeonato Português (19ª rodada)

AVS 1 x 0 Gil Vicente

Campeonato Saudita (17ª rodada)

Damac 2 x 1 Al-Ittihad

Al-Shabab 2 x 1 Al-Fayha

Al-Qadsiah 2 x 1 Al-Hilal

Campeonato Cearense (1ª rodada)

Fortaleza 7 x 0 Cariri

Campeonato Piauiense (3ª rodada)

Altos 1 x 1 Atlético-PI

Campeonato Acreano (1ª rodada)

Humaitá 1 x 1 Adesg

Independência 0 x 3 Vasco-AC

Atacante Renzo Machado comemora na goleada do Uruguai sobre o Paraguai, pelo Sul-Americano Sub-20. (foto: EDILZON GAMEZ / AFP)