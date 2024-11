Jogadores do Fluminense e Botafogo são indicados a prêmio no Fifa The Best

Fluminense e Botafogo têm jogadores indicados ao prêmio de "Time Ideal" do Fifa The Best. A federação internacional de futebol divulgou a lista dos concorrentes nesta quinta-feira (28). A votação está aberta ao público no site oficial do evento.

A categoria engloba os melhores jogadores de cada posição para formar os melhores onze jogadores do mundo entre 21 de agosto de 2023 a 10 de agosto deste ano. O Fluminense possui dois jogadores na lista: o meia Ganso e o atacante Cano. O ex-zagueiro Nino, atualmente no Zenit, também concorre ao prêmio.

O representante do Botafogo é o meio-campo Matias Almada. No ano passado, o argentino defendia as cores do Atlanta United, dos Estados Unidos. O jogador foi contratado pelo Fogão no meio da atual temporada e é um dos destaques do time nas campanhas no Campeonato Brasileiro e Libertadores.

Ganso concorre ao prêmio de melhor meia no "Time Ideal" do Fifa The Best (Foto: Mailson Santana/Fluminense)

Fluminense e Botafogo representados

Campeão da Libertadores em 2023, o Fluminense encantou o futebol sul-americano na última temporada. Ganso foi um dos destaques da campanha e Cano marcou 40 gols durante todo o ano, terminando o período como sexto maior artilheiro do mundo

Almada foi campeão pela Argentina da Copa do Mundo de 2022 e seguiu sendo convocado por Lionel Scaloni para sua seleção, que conquistou a Copa América na atual temporada, disputada nos Estados Unidos.

A premiação ainda não tem data marcada, mas deve acontecer no início do próximo ano. Os meias do futebol brasileiro disputam com grandes nomes de equipes internacionais, como o espanhol Rodri, do Manchester City, e o inglês Bellingham, do Real Madrid.

Além da votação popular, um colegiado de capitães e treinadores de seleções ao redor do mundo, além de representantes da mídia esportiva de todos os países que fazem parte da Fifa.