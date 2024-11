Torcedores do Fluminense pedem ‘transparência’ em discussão sobre SAF

Torcedores do Fluminense criaram um abaixo-assinado cobrando “transparência” nas discussões sobre possível SAF no clube. No fim de agosto, o presidente Mário Bittencourt explicou que o tricolor carioca tem o BTG Pactual como consultor, e que o banco tem atuado também na prospecção de possíveis investidores.

Na semana passada, um grupo de torcedores criou um abaixo-assinado na plataforma Change.org em que reconhece a importância da discussão sobre o Fluminense buscar aporte de um investidor, mas cobra na petição que ela seja mais aberta.

“Entendemos a importância da SAF para o futebol brasileiro e, em especial, para a nossa instituição. Contudo, somos contra esse processo ocorrer sem amplo debate sobre modelo, valuation do negócio ‘futebol’, consequências para os sócios proprietários etc.”, diz trecho do abaixo-assinado.

“Esse documento representa a vontade dos signatários e tem o condão de inibir essa e qualquer gestão futura sobre procedimentos de transformação jurídica sem respeito à transparência, bem como ao debate democrático”, acrescenta o texto.

Até o fim da tarde desta quinta-feira (28), o abaixo-assinado já contabilizava mais de 1.500 assinaturas. A petição é endereçada ao presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. O Lance! pediu posicionamento ao clube, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

Fluminense estuda se tornar SAF já em 2025

O BTG Pactual já tem um estudo financeiro que está sendo apresentado ao mercado, mas o modelo proposto ainda não foi tornado público. A intenção do Fluminense é debater diferentes possibilidades de investimento.

Mário Bittencourt já apontou o modelo do Bahia com o Grupo City. Naquele caso, o foco está no pagamento de dívidas antes do aumento nos investimentos no futebol. O dirigente também já citou o caso do Fortaleza, que não vendeu o controle do clube.