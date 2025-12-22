O atacante Gustavo Pajé, do Vila Nova, foi acusado de agredir uma mulher de 30 anos, em um bar do Rio de Janeiro, na madrugada de domingo (21). O caso foi registrado pela Polícia Civil.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A dona de casa, Karina Almeida Sales, alega que foi xingada e que levou um soco no rosto, além de um chute na costela. Ela precisou ser hospitalizada.

Após o ocorrido, a mulher assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) na 37ª Delegacia de Polícia do Rio, na Ilha do Governador (RJ). Nas redes sociais, publicou fotos em que aparece ensanguentada.

continua após a publicidade

Atleta do Tigre, Gustavo Pajé está de férias e negou o envolvimento no caso. O atacante de 20 anos ainda disse que não conhece a mulher agredida.

- A publicação feita em rede social pela suposta agredida foi também contestada por muitos dos presentes no bar, tendo sido posteriormente editada com restrição de comentários para evitar a exposição de uma versão diferente dos fatos - diz o texto, através da assessoria de Gustavo Pajé.

continua após a publicidade

Já o bar agradeceu o apoio dos policiais e reforçou que 'não compactua com violência, desrespeito ou qualquer tipo de violência'. O estabelecimento também se colocou à disposição para ceder as imagens internas.

Entenda o caso da susposta agressão de Gustavo Pajé, do Vila Nova

Karina postou fotos ensaguentadas nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram

De acordo com o TCO, Karina afirma que deixava o bar com o marido e os amigos por volta das 4h quando esbarrou em um grupo. Ela diz que pediu para as pessoas tomarem cuidado, mas que Gustavo Pajé estava 'visivelmente alterado' e começou a ofendê-la.

Pouco depois, após Karina e o esposo saírem do estabelecimento, relata que o jogador voltou a xingá-la e desferiu um soco no queixo dela. Na sequência, quando ela estava no chão, o atacante do Vila ainda teria dado um chute na costela dela, agredido o marido da vítima e fugido.

Carreira de Gustavo Pajé, do Vila Nova

Gustavo Pajé iniciou nas categorias de base do Botafogo e tem passagens por Bangu, Barretos-SP e Athletico. Ele chegou ao sub-20 do Vila Nova no ano passado.

Após se destacar na categoria, com 12 gols em 27 jogos, o atacante subiu para o profissional nesta temporada e entrou em campo duas vezes na campanha do título goiano. Pela Série B, ele marcou quatro gols e deu duas assistências em 17 partidas.

No começo de 2025, Gustavo Pajé renovou o contrato com o Tigre até o fim de janeiro de 2027. A multa rescisória é de R$ 5 milhões para o mercado brasileiro e 10 milhões de euros (R$ 65,7 milhões, na cotação atual) para o exterior.

Gustavo Pajé estreou profissionalmente pelo Vila Nova em 2025. Foto: Divulgação/VNFC

Bar se manifesta sobre caso entre mulher e Gustavo Pajé, do Vila Nova

- Gostaríamos de agradecer o apoio do 17° batalhão e principalmente dos policiais presentes nas ruas, que sempre nos apoiam e nos orientam diariamente, reforçar nosso compromisso com a segurança dos nossos frequentadores, e com o bem estar da comunidade. E avisar que no ilha do sol não compactuamos com violência, desrespeito ou qualquer tipo de preconceito, somos uma empresa comprometida com o bem estar e com diversão do nosso público. Todas as imagens de qualquer ocorrido fora da normalidade são disponibilizadas as autoridades competentes. Frequentadores mal educados não são bem vindos!!! 🚨🔔 - diz o texto, nas redes sociais.