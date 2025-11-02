O Vitória adiou, mais uma vez, a saída da zona de rebaixamento. Mesmo com resultados favoráveis na rodada, o Rubro-Negro não fez sua parte e perdeu para o Cruzeiro, no Mineirão, por 3 a 1, na tarde do último sábado. O resultado é reflexo da discrepância entre as duas equipes que vivem em situações opostas no Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva depois da derrota para a Raposa, Jair Ventura lamentou os desfalques do Vitória e comparou os elencos de Vitória e Cruzeiro.

— A gente faz um jogo melhor que o que fez contra o Santos, mas sai daqui com a derrota. A gente sem banco. A gente tem jogador estreando na 31ª rodada, o Kike. Eles têm o Gabigol. Difícil quando eles têm o poder de investimento que têm — analisou.

— A gente tem que se reinventar. Não desgostei do jogo. Não tenho vergonha de falar de performance dentro do resultado. A gente performou. O primeiro tempo foi melhor que o segundo. Mas pelo poder de mudança dos caras no jogo. E o nosso mental por não ter conseguido fazer os gols. Hoje a gente não foi eficiente — completou o Jair Ventura depois de Cruzeiro x Vitória.

Erick em ação contra o Cruzeiro; O Vitória, comandado por Jair Ventura, segue no Z-4 (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Rodada ajuda o Vitória

Mas, apesar de tudo, o Vitória segue vivo no Campeonato Brasileiro. O confronto direto entre Santos e Fortaleza, que poderia impactar diretamente na vida do Rubro-Negro, terminou com o melhor resultado possível: empate. Ainda assim, o time comandado por Jair Ventura precisa torcer contra o Juventude e fazer sua parte na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Internacional no Barradão, outro que corre risco de queda.

O Vitória segue na 17ª posição, com 31 pontos, dois a menos que o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

— Com o empate do Santos a gente está vivíssimo. Eles têm uma tabela difícil, assim como a gente. A nossa torcida sabe da importância no Barradão. Saímos aplaudidos contra o Corinthians. Eu vejo a gente em uma crescente, jogando bem. Mas isso não vai nos garantir na Série A. Uma vitória nossa, se o Santos não vencer, a gente consegue sair do Z-4 na próxima rodada.