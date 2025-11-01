Cruzeiro derrota Vitória e se aproxima dos líderes do Brasileiro
Equipe celeste faz 3 a 1 no Leão da Barra, com todos os gols no primeiro tempo
O Cruzeiro derrotou o Vitória por 3 a 1, neste sábado (1º), no Mineirão, pela 31ª rodada, e, com 60 pontos se aproximou dos dois primeiros colocados do Brasileirão: Palmeiras, com 62, e Flamengo, com 61. A equipe baiana permanece com 31 pontos na 17ª posição, na zona de rebaixamento.
Kaio Jorge marcou os dois primeiros gols do Cruzeiro, se isolando novamente na liderança da artilharia do Brasileiro, agora com 17 gols - havia nove rodadas que o atacante não marcava. O equatoriano Arroyo, ainda no primeiro tempo, fez o primeiro dele com a camisa celeste. Willian Oliveira fez o gol de honra do Vitória.
A partida no Mineirão começou frenética. Logo aos 15 segundos, Matheuzinho quase abriu o placar para o Vitória. Cássio evitou o gol. Na sequência, Dudu recebeu cartão amarelo e Ramon teve de ser atendido em campo. A bola pouco havia rolado, quando Kaio Jorge recebeu na área, não conseguiu dominar, mas foi derrubado pelo goleiro Thiago Couto. Após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti, que o artilheiro do Cruzeiro bateu no canto direito, fora do alcance do goleiro, aos sete minutos, quebrando jejum que durava desde 23 de agosto, na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional.
O Vitória não se entregou e, aos 21 minutos, Aitor Cantalapiedra acertou a trave de Cássio. No minuto seguinte, Kaiki, do campo defensivo, lançou para a penetração de Kaio Jorge, que, livre, tocou na saída do goleiro Thiago Couto. O lance ainda foi revisado pelo VAR para verificar a posição legal do atacante cruzeirense.
O Leão da Barra novamente não desistiu. Depois de outra boa chance perdida por Matheuzinho, o time baiano diminuiu aos 36 minutos, após escanteio na esquerda, cobrado por Aitor. O volante Willian Oliveira, ex-Cruzeiro, de cabeça, desviou para o canto esquerdo de Cássio.
O terceiro gol do Cruzeiro saiu ainda no primeiro tempo, depois de Kaio Jorge acertar o pé da trave de Thiago Couto. Aos 44 minutos, Lucas Romero recuperou a bola na saída do Vitória, tabelou com Matheus Pereira e passou para Arroyo, no lado direito da área. O equatoriano chutou no canto esquerdo do goleiro do Vitória, para marcar o primeiro gol pelo Cruzeiro.
Para o segundo tempo, o técnico Jair Ventura fez três substituições, colocando em campo Edu, Pepê e Renzo López. Mas foi o Cruzeiro que quase voltou a marcar, primeiro com Matheus Pereira e depois com Arroyo. Thiago Couto apareceu bem nos dois lances. O ritmo da partida, no entanto, não foi o mesmo do primeiro tempo.
Aos 27 minutos, Gabigol, com novo visual, de cabelos curtos e prateados, entrou no lugar de Arroyo, junto com Sinisterra, que substituiu Kaio Jorge. Pouco depois, Gabigol finalizou para fácil defesa de Thiago Couto. Aos 41 minutos, Matheus Pereira tentou deixar o dele, mas o goleiro do Vitória espalmou para fora. No último lance do jogo, Gabigol acertou o travessão de Thiago Couto.
Cruzeiro e Vitória voltam a jogar pelo Brasileiro na quarta-feira (5)
Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Vitória jogam na quarta-feira (5), contra times gaúchos. A Raposa enfrenta o Grêmio, na Arena do Grêmio, às 20h, e o Leão recebe o Internacional, às 19h, no Barradão.
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 3 X 1 VITÓRIA
31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: Sábado, 1º de novembro de 2025, às 16h
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte
🥅 Gols: Kaio Jorge (7'/1°T) e (22'/1°T), Willian Oliveira (36'/1ºT) e Arroyo (44'/1ºT)
🟨 Cartões amarelos: Jonathan Jesus, William, Christian e Gabigol (Cruzeiro), Dudu, Edu, Camutanga e Zé Marcos (Vitória)
💸 Renda: R$ 2.315.767,50
🧑🤝🧑 Público presente: 59.587
⚽ ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)
Cássio, William, Jonathan Jesus, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace), Christian (Eduardo) e Matheus Pereira (Japa); Kaio Jorge (Sinisterra) e Arroyo (Gabigol).
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Thiago Couto, Camutanga (Edu), Neris e Zé Marcos (Osvaldo); Erick, Willian Oliveira, Dudu (Pepê) e Ramon; Aitor Cantalapiedra, Matheuzinho (Kike Saverio) e Renato Kayzer (Renzo López).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
🚩 Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Hugo Sávio Xavier Corrêa (GO)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
