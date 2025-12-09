menu hamburguer
Corinthians

Corinthians anuncia renovação com zagueiro; veja detalhes

Revelado no Timão, Tchoca renovou até 2030

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 09/12/2025
17:05
Tchoca
imagem camera(Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)
O Corinthians anunciou, na tarde desta terça-feira (9), a renovação de contrato de João Pedro Tchoca. Revelado pelo Timão, o zagueiro assinou um novo acordo válido até novembro de 2030. Antes da extensão, o compromisso tinha duração até 2026.

O clube alvinegro negocia a renovação desde julho. O maior temor do Corinthians era que João Pedro poderia ter assinado um pré-contrato com outros clubes, e chegou a receber sondagens do futebol europeu.

Nesta temporada, João Pedro disputou 28 partidas, sendo 24 como titular, com um gol e uma assistência. O zagueiro ganhou espaço sob o comando de Dorival Júnior e terminou o ano em alta: iniciou dez dos últimos 12 jogos do Corinthians.

Corinthians anunciou renovação com o João Pedro
João Pedro renovou com o Timão até 2030 (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Veja o anúncio do Corinthians

Preparação

O anúncio ocorreu na véspera do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (10), o Corinthians encara o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), na primeira partida do duelo eliminatório da competição nacional.

Os comandados de Dorival Júnior chegaram ao momento decisivo após eliminar Novorizontino, Palmeiras e Athletico Paranaense durante a competição.

