Corinthians anuncia renovação com zagueiro; veja detalhes

O Corinthians anunciou, na tarde desta terça-feira (9), a renovação de contrato de João Pedro Tchoca. Revelado pelo Timão, o zagueiro assinou um novo acordo válido até novembro de 2030. Antes da extensão, o compromisso tinha duração até 2026.

O clube alvinegro negocia a renovação desde julho. O maior temor do Corinthians era que João Pedro poderia ter assinado um pré-contrato com outros clubes, e chegou a receber sondagens do futebol europeu.

Nesta temporada, João Pedro disputou 28 partidas, sendo 24 como titular, com um gol e uma assistência. O zagueiro ganhou espaço sob o comando de Dorival Júnior e terminou o ano em alta: iniciou dez dos últimos 12 jogos do Corinthians.

João Pedro renovou com o Timão até 2030 (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Veja o anúncio do Corinthians

Preparação

O anúncio ocorreu na véspera do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (10), o Corinthians encara o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), na primeira partida do duelo eliminatório da competição nacional.

Os comandados de Dorival Júnior chegaram ao momento decisivo após eliminar Novorizontino, Palmeiras e Athletico Paranaense durante a competição.