Corinthians anuncia renovação com zagueiro; veja detalhes
Revelado no Timão, Tchoca renovou até 2030
O Corinthians anunciou, na tarde desta terça-feira (9), a renovação de contrato de João Pedro Tchoca. Revelado pelo Timão, o zagueiro assinou um novo acordo válido até novembro de 2030. Antes da extensão, o compromisso tinha duração até 2026.
O clube alvinegro negocia a renovação desde julho. O maior temor do Corinthians era que João Pedro poderia ter assinado um pré-contrato com outros clubes, e chegou a receber sondagens do futebol europeu.
Nesta temporada, João Pedro disputou 28 partidas, sendo 24 como titular, com um gol e uma assistência. O zagueiro ganhou espaço sob o comando de Dorival Júnior e terminou o ano em alta: iniciou dez dos últimos 12 jogos do Corinthians.
Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Veja o anúncio do Corinthians
JOÃO PEDRO TCHOCA TEM CONTRATO RENOVADO COM O TIMÃO! 4️⃣7️⃣— Corinthians (@Corinthians) December 9, 2025
O zagueiro revelado na base do #TimeDoPovo será jogador do Corinthians até novembro de 2030! ✍🏽
📸 Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/f8BGqfnajA
Preparação
O anúncio ocorreu na véspera do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (10), o Corinthians encara o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), na primeira partida do duelo eliminatório da competição nacional.
Os comandados de Dorival Júnior chegaram ao momento decisivo após eliminar Novorizontino, Palmeiras e Athletico Paranaense durante a competição.
