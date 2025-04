Ituano e Brusque venceram seus duelos em casa neste domingo, pela terceira rodada da Série C do Brasileirão, passaram a somar sete pontos em três rodadas e se juntaram os líderes da competição. A equipe de Itu, jogando no estádio Novelli Júnior, derrotou o Tombense por 3 a 1, com gols de Popó, Leo Passos e Kaio Mendes, e Pedro Henrique descontando para o time mineiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Brusque venceu o Ypiranga de Erechim por um placar mais magro: 1 a 0, no estádio Augusto Bauer, na cidade catarinense que batiza o clube. Jean Mangabeira faz o único gol do jogo. Com os resultados, cinco equipes dividem a liderança, invictas, com sete pontos, ou seja, duas vitórias e um empate cada uma. O Londrina tem o melhor saldo (quatro gols) e ocupa a primeira posição, seguido do Ituano (três gols).

Maringá, Ponte Preta e Brusque têm saldo de dois gols cada um, mas ocupam a terceira, quarta e quinta posições, respectivamente, pelo número de gols marcados (cinco, quatro e dois, na ordem de classificação).

continua após a publicidade

Jean Mangabeira comemora o gol do Brusque. Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF

Outros resultados deste domingo pela Série C

Quem despediçou uma ótima chance de somar sete pontos foi o Botafogo-PR, que ficou sem gols diante do ABC, jogando em casa, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Com o empate, está com cinco pontos, ocupando a sexta posição.

No estádio Etelvino Mendonça, o anfitrião Itabaiana foi derrotado pelo São Bernardo FC por 1 a 0. Hugo Sanches fez o único gol do jogo, que deu a primeira vitória à equipe do ABC paulista , que soma quatro pontos e passa para a oitava posição. O time sergipano segue com três pontos.

continua após a publicidade

Regulamento da Série C

Na Série C, após jogos de turno único (19 rodadas), classificam-se para a próxima fase as oito primeiras colocadas entre as 20 participantes. As quatro últimas caem para a Série D do ano que vem. As oito classificadas se dividem em dois grupos de quatro. onde jogam em turno e returno dentro de suas chaves. Os dois primeiros de cada grupo sobem para a Série B de 2026. Os campeões das chaves decidem o título em ida e volta.