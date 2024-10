Internacional divulga escalação com mudanças para o jogo contra o Flamengo

Roger Machado, técnico do Internacional, durante partida contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pelo Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 18:07 • Porto Alegre (RS)

Internacional e Flamengo se enfrentam nesta quarta (30), às 19h (de Brasília) no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em jogo atrasado válido pela 17ª rodada do Brasileirão. A principal alteração do Colorado para o duelo é a entrada de Bruno Tabata entre os titulares no lugar de Gabriel Carvalho.

A vitória é essencial para os objetivos do Internacional na temporada - a busca pela vaga na Libertadores. Como apenas dois pontos separam os times na tabela de classificação, vencer o Flamengo significa entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Inter é o 5º colocado, com 52 pontos conquistados, o Mengão é o 4º, com 54.

Confira a escalação do Internacional para enfrentar o Flamengo no Brasileirão

Rochet; Bruno Gomes, Agustín Rogel, Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia e Bruno Tabata; Wesley, Alan Patrick e Rafael Borré.