Após cirurgia, zagueiro do Internacional retorna para tratamento

Gabriel Mercado se recupera de lesão ligamentar (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Julia Brasil • Publicada em 29/10/2024 - 11:27 • Porto Alegre (RS)

Após romper os ligamentos do joelho, Gabriel Mercado, zagueiro do Internacional, passou por cirurgia de correção na Argentina. Na tarde de segunda-feira (28), o jogador esteve presente no CT Parque Gigante para iniciar o tratamento com o Clube.

➡️Com fim de contrato chegando, entenda como fica a situação de Gabriel Mercado no Internacional

Mercado se reencontrou com seus companheiros no centro de treinamentos Colorado. Ele, a partir desta semana, inicia o tratamento com a fisioterapia para poder retornar aos gramados. O processo até o primeiro jogo deve levar cerca de nove meses.

Mercado em ação pelo Colorado (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O zagueiro sofreu uma ruptura ligamentar no joelho no confronto com o São Paulo, em 22 de setembro. Na ocasião, ele foi substituído por Agustin Rogel e deixou o estádio de muletas. Ao invés de retornar à Porto Alegre, o jogador quis ficar com o grupo, que seguiu viagem para São Paulo para enfrentar o Red Bull Bragantino.

Xerife na área! 🤩



Após realizar o pós operatório na Argentina, nosso zagueiro Gabi Mercado retornou ao CT para dar continuidade na sua recuperação.



Tamo junto, Gabi! ❤️ pic.twitter.com/qltm4mdgaj — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 28, 2024

Mercado é uma figura importante para o elenco do Internacional. No vídeo de bastidores do Gre-Nal 443, publicado pelo Clube, foi realizada uma chamada de vídeo com o jogador antes da partida. Em seu discurso, Roger Machado exaltou o zagueiro e disse que o elenco jogaria por ele.

Como fica o contrato de Mercado?

A expectativa é de que Gabriel Mercado retorne aos campos em cerca de nove meses - prazo de recuperação da lesão. O contrato, todavia, se encerra ao final da temporada. Porém, pela lei, o vínculo do jogador com o Clube se estende por, pelo menos, um ano a mais que seu prazo de recuperação.

Ou seja, se Mercado é esperado para voltar em junho de 2025, seu contrato vai até junho de 2026. Apesar disso, já era desejo do Internacional ampliar o vínculo com o zagueiro.