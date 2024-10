Beira-Rio foi palco do Gre-Nal 441, quando ocorreu o episódio (Foto: Divulgação/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 16:27 • Porto Alegre (RS)

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou, na manhã desta terça-feira (29), um torcedor do Internacional por atirar pedras em ônibus da torcida do Grêmio no Gre-Nal 441, ocorrido em 25 de fevereiro, no Beira-Rio.

O homem foi indiciado pelos crimes de dano e que atenta contra a paz no esporte (Lei Geral do Esporte). A pena é de prisão de um a dois anos e multa. De acordo com a Polícia, ele já tem antecedentes criminais por vias de fato e lesão culposa no trânsito.

Relembre o episódio

Em 25 de fevereiro de 2024, Internacional e Grêmio se enfrentaram pela primeira fase do Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio. Na ocasião, um dos ônibus que fazia o translado da Arena até o local do jogo foi alvo de pedras e garrafas de cerveja cheias, conforme registrado em boletim de ocorrência pela 2ª Delegacia de Porto Alegre.

Ainda de acordo com a Polícia, foi registrado que os objetos partiram "aparentemente" do Centro de Treinamentos Parque Gigante, que fica localizado do outro lado da rua de onde chegam os ônibus com a torcida do Grêmio. No local, torcedores do Inter estavam concentrados para o jogo. Não houve registro de feridos.