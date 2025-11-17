Treinos indicam Internacional cauteloso contra o Ceará

Mesmo com a necessidade de vencer para se manter por conta própria afastado da zona de rebaixamento, os últimos treinos indicam um Internacional mais cauteloso contra o Ceará. Pelo que apurou o Lance!, a preparação para a partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, quinta-feira (17), no Castelão, em Fortaleza, indica um time com três volantes e dois atacantes.

O Colorado chega pressionado, agora a apenas dois pontos do Z4. O Alvirrubro tem 35 pontos, contra 37 do Vitória, 17º. No meio dos dois, o Santos soma 36.

Treinos indicam Internacional cauteloso

Apesar da pressão exercida pela vitória por 1 a 0 do Santos sobre o Palmeiras, Ramón e Emiliano Díaz devem montar um time mais cauteloso. Após vários testes ao longo da semana passada, a tendência é um time com três volantes, em uma volta do 4-4-2.

O uruguaio Alan Rodríguez deve ser a novidade na equipe, no lugar de Thiago Maia, suspenso. Luis Otávio deve seguir como primeiro volante e Bruno Henrique fechará o trio de volantes, com Alan Patrick atuando como meia. Na frente, Vitinho deverá ter Carbonero ou Rafael Borré como companheiro de ataque.

A dupla colombiana, cuja seleção tem amistoso nesta terça-feira (18), em Nova York, terá uma viagem de quase 24 horas para se reunir ao grupo em Fortaleza. Devido ao desgaste logístico, a tendência é de que apenas um deles comece o jogo. É provável que o escolhido seja o que estiver em melhores condições físicas.

Mudança na programação

Assim, o Inter deve começar o jogo com Ivan Quaresma; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Alan Rodríguez, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero (Rafael Borré). A assessoria do Inter divulgou uma mudança na programação.

O elenco volta à treinar às 11h desta terça, embarcando para Fortaleza no começo da tarde. Na quarta (19), em Fortaleza, quando fará novo treino, com novos testes na escalação.