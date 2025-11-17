menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Treinos indicam Internacional cauteloso contra o Ceará

Apesar da pressão por vitória, Colorado deve ter três volantes e dois atacantes

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 17/11/2025
16:23
Alan Rodríguez, volante do Internacional
imagem cameraAlan Rodríguez deve voltar ao time (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Mesmo com a necessidade de vencer para se manter por conta própria afastado da zona de rebaixamento, os últimos treinos indicam um Internacional mais cauteloso contra o Ceará. Pelo que apurou o Lance!, a preparação para a partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, quinta-feira (17), no Castelão, em Fortaleza, indica um time com três volantes e dois atacantes.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Colorado chega pressionado, agora a apenas dois pontos do Z4. O Alvirrubro tem 35 pontos, contra 37 do Vitória, 17º. No meio dos dois, o Santos soma 36.

Treinos indicam Internacional cauteloso

Apesar da pressão exercida pela vitória por 1 a 0 do Santos sobre o Palmeiras, Ramón e Emiliano Díaz devem montar um time mais cauteloso. Após vários testes ao longo da semana passada, a tendência é um time com três volantes, em uma volta do 4-4-2.

O uruguaio Alan Rodríguez deve ser a novidade na equipe, no lugar de Thiago Maia, suspenso. Luis Otávio deve seguir como primeiro volante e Bruno Henrique fechará o trio de volantes, com Alan Patrick atuando como meia. Na frente, Vitinho deverá ter Carbonero ou Rafael Borré como companheiro de ataque.

A dupla colombiana, cuja seleção tem amistoso nesta terça-feira (18), em Nova York, terá uma viagem de quase 24 horas para se reunir ao grupo em Fortaleza. Devido ao desgaste logístico, a tendência é de que apenas um deles comece o jogo. É provável que o escolhido seja o que estiver em melhores condições físicas.

Mudança na programação

Assim, o Inter deve começar o jogo com Ivan Quaresma; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Alan Rodríguez, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero (Rafael Borré). A assessoria do Inter divulgou uma mudança na programação.

O elenco volta à treinar às 11h desta terça, embarcando para Fortaleza no começo da tarde. Na quarta (19), em Fortaleza, quando fará novo treino, com novos testes na escalação.

Vitinho, atacante do Internacional
Vitinho aguarda o companheiro de ataque (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

