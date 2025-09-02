Palmeiras chega a R$ 1 bi em impulsionado por venda de joias na janela; veja valores

O Palmeiras atingiu a marca de R$ 1 bilhão em faturamento na temporada, de acordo com o balanço financeiro divulgado pelo clube referente ao mês de julho. No período, o Verdão registrou um superávit de R$ 238 milhões, impulsionado principalmente pela entrada de R$ 288 milhões em vendas de jogadores.

As principais negociações foram as saídas de Estêvão e Richard Ríos. A transferência do jovem atacante para o Chelsea, acertada ainda em 2024, foi contabilizada apenas agora. Já a venda do meio-campista colombiano ao Benfica, após o Mundial, rendeu R$ 134 milhões aos cofres alviverdes.

A previsão inicial do clube era arrecadar cerca de R$ 650 milhões até este ponto da temporada. No entanto, os contratos de publicidade e as negociações de atletas impulsionaram os números e fizeram o Palmeiras superar as expectativas.

Palmeiras lucra com vendas de atletas na janela

Além da dupla citada anteriormente, o Palmeiras também acertou a venda de Thalys, atacante formado nas categorias de base, ao Almería, por 6 milhões de euros. O clube ainda manteve 20% da mais-valia em uma futura negociação.

Outra Cria da Academia que gerou retorno foi Kevin. O Verdão detinha 12% dos direitos do atacante, que trocou o Shakhtar Donetsk pelo Fulham, da Inglaterra — ex-clube de Andreas Pereira. Com a transação, o Palmeiras irá arrecadar pouco menos de R$ 22 milhões.

Gustavo Mancha, ex-Fortaleza e a caminho do Olympiacos, da Grécia, e Gabriel Silva, novo reforço do Braga, segundo a imprensa local, também renderão valores ao Palmeiras por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA.