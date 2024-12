Presidente de clube da Série A renuncia ao cargo por maus resultados

Vilmar Guedes renunciou ao cargo de presidente do Criciúma na última quinta-feira (5). Com a saída de Guedes, o vice-presidente administrativo, Alexandre Farias, assume a presidência de forma interina até o fim de 2024. O Criciúma teve o rebaixamento para a Série B decretado na penúltima rodada do Brasileirão.

O ex-presidente, em comunicado oficial, explicou o motivo da sua saída do clube de Santa Catarina:

"Com respeito e consideração ao Criciúma Esporte Clube, comunicamos nesta quinta-feira a minha decisão de abdicar do cargo de presidente, entendendo que ciclos se encerram e acreditando que este é o momento adequado para que novas lideranças possam assumir e conduzir o comando da instituição. Reconheço os desafios enfrentados e agradeço imensamente o apoio incondicional de todos os colaboradores, diretores e meus vice-presidentes, que foram fundamentais nesta trajetória. Também expresso minha sincera gratidão à torcida, que é a alma deste clube. O amor, a paixão e o apoio demonstrados por vocês, em todos os momentos, foram e sempre serão a maior motivação para o sucesso do nosso Tigre."

Vilmar Guedes é o 5º presidente consecutivo do Criciúma a renunciar ao cargo. A sequência iniciou em 2009, com Edson Roberto Búrigo, e seguiu com Antenor Angeloni, Jaime Dal Farra, Anselmo Freitas e agora Guedes.

O Criciúma visita o RB Bragantino, no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista. O Tigre ocupa a 18ª colocação do Brasileirão, com 38 pontos.

Vilmar Guedes renunciou ao cargo de presidente do Criciúma (Foto: Reprodução)

