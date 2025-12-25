John Textor 'se veste' de Papai Noel do Botafogo e manda recado: 'Hora de trabalhar'

Dono da SAF do Botafogo, John Textor movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (25) com postagem direcionada aos torcedores do clube. O empresário estadunidense compartilhou imagem gerada por inteligência artificial, na qual ele aparece vestido de Papai Noel alvinegro e segurando uma caixa de presente.

Na legenda da publicação, o dirigente mandou um recado sobre a próxima temporada. Ele diz que agora "é hora de trabalhar", e que o clube quer mais títulos em 2026. Confira abaixo o post feito por John Textor.

Publicação de John Textor, dono da SAF do Botafogo, com recado para a torcida no Natal (Foto: Reprodução / Instagram)

— Hora de ir trabalhar, Papai Noel! Queremos outro campeonato para 2026! 🏆 — escreveu o norte-americano em publicação no Instagram.

O Botafogo no mercado

Até o momento, o Botafogo ainda não anunciou contratações para a temporada de 2026. Por outro lado, o Glorioso pode ter uma saída importante: Marlon Freitas interessa ao Palmeiras e se reunirá com John Textor para definir a permanência ou não no Alvinegro. Além disso, o clube trabalha por renovações de contrato de Barboza, Alex Telles e Marçal, além do próprio Marlon.

A grande novidade até aqui está na comissão técnica. O Botafogo acertou a chegada do treinador argentino Martín Anselmo para assumir a equipe a partir de janeiro. Ele chega ao Rio de Janeiro no próximo dia 4, véspera da reapresentação do elenco no Espaço Lonier para o início da preparação para a próxima temporada.

