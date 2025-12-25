John Textor 'se veste' de Papai Noel do Botafogo e manda recado: 'Hora de trabalhar'
Dono da SAF alvinegra faz publicação bem-humorada nas redes sociais
- Matéria
- Mais Notícias
Dono da SAF do Botafogo, John Textor movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (25) com postagem direcionada aos torcedores do clube. O empresário estadunidense compartilhou imagem gerada por inteligência artificial, na qual ele aparece vestido de Papai Noel alvinegro e segurando uma caixa de presente.
Alvo do Palmeiras, Marlon Freitas terá reunião com Textor por permanência no Botafogo
Botafogo
Rumo ao Palmeiras? Veja quanto vale Marlon Freitas, do Botafogo
Lance! Biz
Possível destino de Marlon Freitas irrita torcida do Botafogo: ‘Não deixem’
Fora de Campo
➡️ Alvo do Palmeiras, Marlon Freitas terá reunião com Textor por permanência no Botafogo
Na legenda da publicação, o dirigente mandou um recado sobre a próxima temporada. Ele diz que agora "é hora de trabalhar", e que o clube quer mais títulos em 2026. Confira abaixo o post feito por John Textor.
— Hora de ir trabalhar, Papai Noel! Queremos outro campeonato para 2026! 🏆 — escreveu o norte-americano em publicação no Instagram.
O Botafogo no mercado
Até o momento, o Botafogo ainda não anunciou contratações para a temporada de 2026. Por outro lado, o Glorioso pode ter uma saída importante: Marlon Freitas interessa ao Palmeiras e se reunirá com John Textor para definir a permanência ou não no Alvinegro. Além disso, o clube trabalha por renovações de contrato de Barboza, Alex Telles e Marçal, além do próprio Marlon.
A grande novidade até aqui está na comissão técnica. O Botafogo acertou a chegada do treinador argentino Martín Anselmo para assumir a equipe a partir de janeiro. Ele chega ao Rio de Janeiro no próximo dia 4, véspera da reapresentação do elenco no Espaço Lonier para o início da preparação para a próxima temporada.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias