Villalba garante que Cruzeiro está pronto para enfrentar o CRB fechado

No primeiro jogo contra o CRB, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Mineirão, o Cruzeiro teve dificuldade diante de um adversário fechado e com marcação baixa. O resultado foi o placar em branco, quarta-feira (30). O técnico Leonardo Jardim reconheceu essa dificuldade da equipe, que tinha ocorrido também nos jogos contra Juventude e Ceará, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O Cruzeiro pode enfrentar o mesmo problema na partida de volta contra o CRB, nesta quinta-feira (7), às 21h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O zagueiro Villalba lembra que o Vila Nova-GO também atuou assim no primeiro jogo pela terceira fase da Copa do Brasil e garante que a equipe está preparada para essa situação:

- No primeiro jogo com o Vila Nova, nossa equipe conseguiu uma maneira de abrir o jogo. Nessa mesma chave (contra o CRB), também se tentou fazer aqui no Mineirão, mas não deu. Não foi por falta de tentar. Entendo que tem esse tipo de equipe que tenta ficar mais fechada e esperar um pouco mais, e nós temos que encontrar uma forma de superar esse tipo de formação e de jogo. É o que a gente tentará fazer nesse jogo, que vai ser importante para seguir na segunda parte da temporada – afirmou o zagueiro Villalba, antes do treino desta quarta-feira (6), na Toca da Raposa 2.

continua após a publicidade

➡️Desempenho fora de casa é trunfo do Cruzeiro diante do CRB

Objetivo do Cruzeiro, segundo Villalba, é conseguir a vaga no tempo normal

Com o empate por 0 a 0 na primeira partida, o Cruzeiro, para se classificar para as quartas de final, sem a necessidade de pênaltis, precisa vencer nos 90 minutos – nova igualdade, por qualquer placar, leva a definição para a disputa de pênaltis.

- Sempre mantendo os pés no chão, fazendo o nosso trabalho e sabendo o que temos que fazer para conseguir um melhor resultado e também sabendo o que não temos que fazer, para as coisas darem certo. Tentaremos dar o nosso melhor para conseguir um bom resultado para classificarmos – garante o zagueiro Villalba.

continua após a publicidade

Zagueiro Villalba espera um adversário fechado nesta quinta-feira (7) (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O técnico Leonardo Jardim não tem nenhum problema em relação ao time que derrotou o Botafogo por 2 a 0, no Nilton Santos, domingo (3). Qualquer modificação na escalação será com o objetivo de poupar algum jogador que possa estar sentindo mais a sequência de jogos. Domingo (10), o Cruzeiro enfrenta o Santos, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.