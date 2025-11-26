menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Atlético-MG lidera ranking de expulsões no Campeonato Brasileiro

São oito vermelhos recebidos pelo Galo

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 26/11/2025
13:11
Igor Gomes recebeu cartão vermelho contra o Bragantino (Foto: Joisel Amaral / GazetaPress)
imagem cameraIgor Gomes recebeu cartão vermelho contra o Bragantino (Foto: Joisel Amaral / GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Em mais um jogo do Campeonato Brasileiro, o Atlético teve um jogador expulso, dessa vez Rony recebeu o cartão vermelho, já nos acréscimos do empate em 1 a 1 com o Flamengo. Com essa, o Atlético lidera o ranking de equipe com mais expulsões na competição nacional.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Em mais um jogo do Campeonato Brasileiro, o Atlético teve um jogador expulso, dessa vez Rony recebeu o cartão vermelho, já nos acréscimos do empate em 1 a 1 com o Flamengo. Com essa, o alvinegro lidera o ranking de equipe com mais expulsões na competição nacional.

continua após a publicidade

São oito cartões vermelhos recebidos pelo Galo em apenas 35 partidas disputadas, um número que chama atenção e reflete a temporada de desequilíbrio da equipe mineira.

Vitor Hugo foi expulso contra o Internacional na 31° rodada no Beira-Rio (Foto: Edu Andrade / GazetaPress) <br><br>➡️ <strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VatScpHAYlULsqIXy33F" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG</a></strong>
Vitor Hugo foi expulso contra o Internacional na 31° rodada no Beira-Rio (Foto: Edu Andrade / GazetaPress) <br><br>➡️ <strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VatScpHAYlULsqIXy33F" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG</a></strong>

As expulsões do Atlético

As expulsões vem sendo um grande problema para o Galo nesse Campeonato Brasileiro. Nas partidas em que um jogador recebeu cartão vermelho, a equipe só saiu vitoriosa em duas oportunidades, empatou três e terminou derrotada em duas. Confira:

continua após a publicidade

25/11 - Atlético 1 x 1 Flamengo (Rony 🟥 )
16/11 - Bragantino 2 x 0 Atlético (Igor Gomes 🟥 )
2/11 - Internacional 0 x 0 Atlético (Vitor Hugo 🟥 )
27/09 - Atlético 1 x 0 Mirassol ( Junior Alonso 🟥 )
17/08 - Atlético 1 x 3 Grêmio ( Cuello 🟥 e Junior Alonso 🟥 )
01/06 - Ceará 0 x 1 Atlético ( Lyanco 🟥 ) - segundo amarelo
06/04 - Atlético 0 x 0 São Paulo ( Lyanco 🟥 ) - segundo amarelo

Confira o ranking das equipes com mais expulsões no Brasileirão:

Galo - 8 🟥
Fortaleza, Vitória e Internacional - 7 🟥
Cruzeiro, Bahia e Juventude - 6 🟥
Flamengo, Corinthians, Grêmio e Vasco - 5 🟥
Palmeiras, Santos e Sport - 4 🟥
Botafogo, Fluminense e Red Bull Bragantino - 3 🟥
Ceará e São Paulo - 2 🟥
Mirassol - 1 🟥

continua após a publicidade

Confira os jogadores com mais expulsões no Brasileiro:

Júnior Alonso (Galo) - 2 🟥
Lyanco (Galo) - 2 🟥
Jean Lucas (Bahia) - 2 🟥
José Martinez (Corinthians) - 2 🟥
Dudu (Vitória) - 2 🟥


circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias