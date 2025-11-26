Atlético-MG lidera ranking de expulsões no Campeonato Brasileiro
São oito vermelhos recebidos pelo Galo
- Matéria
- Mais Notícias
Em mais um jogo do Campeonato Brasileiro, o Atlético teve um jogador expulso, dessa vez Rony recebeu o cartão vermelho, já nos acréscimos do empate em 1 a 1 com o Flamengo. Com essa, o alvinegro lidera o ranking de equipe com mais expulsões na competição nacional.
‘Decepção com o Atlético-MG’: Arena MRV registra menor público da história
Atlético Mineiro
Melhores momentos: Flamengo arranca empate com Atlético-MG, mas perde chance de garantir título
Futebol Nacional
Lesão de jogador em Atlético-MG x Flamengo repercute: ‘Logo agora’
Fora de Campo
São oito cartões vermelhos recebidos pelo Galo em apenas 35 partidas disputadas, um número que chama atenção e reflete a temporada de desequilíbrio da equipe mineira.
As expulsões do Atlético
As expulsões vem sendo um grande problema para o Galo nesse Campeonato Brasileiro. Nas partidas em que um jogador recebeu cartão vermelho, a equipe só saiu vitoriosa em duas oportunidades, empatou três e terminou derrotada em duas. Confira:
25/11 - Atlético 1 x 1 Flamengo (Rony 🟥 )
16/11 - Bragantino 2 x 0 Atlético (Igor Gomes 🟥 )
2/11 - Internacional 0 x 0 Atlético (Vitor Hugo 🟥 )
27/09 - Atlético 1 x 0 Mirassol ( Junior Alonso 🟥 )
17/08 - Atlético 1 x 3 Grêmio ( Cuello 🟥 e Junior Alonso 🟥 )
01/06 - Ceará 0 x 1 Atlético ( Lyanco 🟥 ) - segundo amarelo
06/04 - Atlético 0 x 0 São Paulo ( Lyanco 🟥 ) - segundo amarelo
Confira o ranking das equipes com mais expulsões no Brasileirão:
Galo - 8 🟥
Fortaleza, Vitória e Internacional - 7 🟥
Cruzeiro, Bahia e Juventude - 6 🟥
Flamengo, Corinthians, Grêmio e Vasco - 5 🟥
Palmeiras, Santos e Sport - 4 🟥
Botafogo, Fluminense e Red Bull Bragantino - 3 🟥
Ceará e São Paulo - 2 🟥
Mirassol - 1 🟥
Confira os jogadores com mais expulsões no Brasileiro:
Júnior Alonso (Galo) - 2 🟥
Lyanco (Galo) - 2 🟥
Jean Lucas (Bahia) - 2 🟥
José Martinez (Corinthians) - 2 🟥
Dudu (Vitória) - 2 🟥
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias