Atlético-MG lidera ranking de expulsões no Campeonato Brasileiro

Em mais um jogo do Campeonato Brasileiro, o Atlético teve um jogador expulso, dessa vez Rony recebeu o cartão vermelho, já nos acréscimos do empate em 1 a 1 com o Flamengo. Com essa, o alvinegro lidera o ranking de equipe com mais expulsões na competição nacional.

São oito cartões vermelhos recebidos pelo Galo em apenas 35 partidas disputadas, um número que chama atenção e reflete a temporada de desequilíbrio da equipe mineira.

Vitor Hugo foi expulso contra o Internacional na 31° rodada no Beira-Rio (Foto: Edu Andrade / GazetaPress)

As expulsões do Atlético

As expulsões vem sendo um grande problema para o Galo nesse Campeonato Brasileiro. Nas partidas em que um jogador recebeu cartão vermelho, a equipe só saiu vitoriosa em duas oportunidades, empatou três e terminou derrotada em duas. Confira:

25/11 - Atlético 1 x 1 Flamengo (Rony 🟥 )

16/11 - Bragantino 2 x 0 Atlético (Igor Gomes 🟥 )

2/11 - Internacional 0 x 0 Atlético (Vitor Hugo 🟥 )

27/09 - Atlético 1 x 0 Mirassol ( Junior Alonso 🟥 )

17/08 - Atlético 1 x 3 Grêmio ( Cuello 🟥 e Junior Alonso 🟥 )

01/06 - Ceará 0 x 1 Atlético ( Lyanco 🟥 ) - segundo amarelo

06/04 - Atlético 0 x 0 São Paulo ( Lyanco 🟥 ) - segundo amarelo

Confira o ranking das equipes com mais expulsões no Brasileirão:

Galo - 8 🟥

Fortaleza, Vitória e Internacional - 7 🟥

Cruzeiro, Bahia e Juventude - 6 🟥

Flamengo, Corinthians, Grêmio e Vasco - 5 🟥

Palmeiras, Santos e Sport - 4 🟥

Botafogo, Fluminense e Red Bull Bragantino - 3 🟥

Ceará e São Paulo - 2 🟥

Mirassol - 1 🟥

Confira os jogadores com mais expulsões no Brasileiro:

Júnior Alonso (Galo) - 2 🟥

Lyanco (Galo) - 2 🟥

Jean Lucas (Bahia) - 2 🟥

José Martinez (Corinthians) - 2 🟥

Dudu (Vitória) - 2 🟥



