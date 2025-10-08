Em bom momento, Ceará se reapresenta com foco no Sport

Após folga em meio à Data Fifa, o elenco do Ceará realizou a sua reapresentação na tarde desta quarta-feira (8). O time vem de vitória por 3 a 0 sobre o Santos, em casa, pela Série A. O adversário seguinte será o Sport, na próxima quarta-feira (15), em Recife (PE).

No treinamento de hoje, o elenco alvinegro realizou inicialmente um trabalho técnico em campo reduzido. Depois, o técnico Léo Condé comandou um jogo de enfrentamento com apoio.

Mais cinco atividades serão realizadas até o confronto diante dos pernambucanos. O rival é o último colocado neste Brasileirão, enquanto que o Ceará ocupa o décimo lugar na tabela.

Ainda que siga com um claro objetivo de permanecer na Primeira Divisão, o Ceará faz um campeonato sem grandes sustos. Hoje, a distância da equipe para a zona de rebaixamento está em nove pontos.

São duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, com sete gols marcados e quatro sofridos. Contra o Santos, o clube realizou uma de suas melhores partidas no ano ao triunfar por 3 a 0.

O sistema defensivo vem sendo um dos pilares do Vovô na campanha. A equipe tem a quinta melhor defesa nesta Série A, com 24 tentos cedidos em 26 jogos.

Próximo jogo do Ceará

Com o resultado positivo diante do Santos, o Vovô subiu para o décimo lugar na tabela, com 34 pontos. O próximo jogo será no dia 15 (quarta-feira), fora de casa, contra o lanterna Sport. A partida terá início às 20h (de Brasília).