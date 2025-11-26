menu hamburguer
Artur Jorge relembra título da Libertadores com Botafogo: 'Marcou minha vida'

Ex-técnico fez uma carta aos torcedores

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/11/2025
14:22
Artur Jorge orienta Botafogo na final da Libertadores contra o Atlético-MG
imagem cameraArtur Jorge orienta Botafogo na final da Libertadores contra o Atlético-MG (Foto: Luis Robayo/AFP)
Um ano após conquista da Libertadores com o Botafogo, Artur Jorge envia cartas a torcedores, jogadores, funcionários e imprensa em forma de agradecimento; técnico compartilha também página do seu caderno pessoal com anotações às vésperas da final

Para assinalar o primeiro aniversário da conquista da Libertadores pelo Botafogo, o treinador Artur Jorge realizou uma ação especial de agradecimento dirigida a membros representantes de uma vasta torcida apaixonada, jogadores, funcionários do clube e jornalistas que, de diferentes formas, fizeram parte da trajetória vitoriosa.

O treinador enviou cartas assinadas, representando simbolicamente todos aqueles que contribuíram para a campanha histórica. Junto à correspondência, ele compartilhou a imagem de uma página de seu caderno de apontamentos pessoais, com rascunhos escritos dias antes da final continental.

As cartas e as anotações integram um movimento de comunicação do técnico, que recentemente publicou nas redes sociais uma mensagem especial para relembrar o título e celebrar as memórias da temporada.

– Aquele título marcou a minha vida e a vida de todos os que fizeram parte do processo. Esta é uma forma simples, mas muito sincera, de agradecer a quem esteve conosco. O futebol vive de pessoas, de esforço e de memórias, e esta conquista será sempre um capítulo especial na minha carreira – disse Artur Jorge.

Técnico do Botafogo, Artur Jorge, no jogoo contra o São Paulo. (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)
