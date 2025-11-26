'Decepção com o Atlético-MG': Arena MRV registra menor público da história

Na noite dessa terça-feira (25), Atlético e Flamengo empataram em 1 a 1 na Arena MRV, em jogo válido pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou o menor público do estádio desde sua inauguração em 2023.

Estiveram presentes 18.321 torcedores para uma renda de R$ 850.004,51. Antes disso o menor público havia sido na partida contra o Maringá pela Copa do Brasil desse ano, 19.853 pessoas estiveram presentes na Arena.

Arena MRV recebeu o menor público da história, apenas 18.321 torcedores (Foto: Artur Henrique / Lance!)

"Decepção e tristeza", diz torcedor do Atlético

Um dos fatores que contribuíram para a baixa presença de torcedores foi a perda do título da Sul-Americana no último sábado (22) para o Lanús. O título daria ao Galo além da glória de levantar um troféu importante, a vaga direta para a Libertadores do próximo ano.

Além disso, a campanha decepcionante do Atlético no campeonato brasileiro é outro fator que afastam o torcedor do estádio. A reportagem do Lance! conversou com alguns torcedores do Atlético na Arena MRV antes da partida contra o Flamengo e perguntou qual o sentimento da massa atleticana com a situação do clube, confira:

" Cara… é triste demais o que a gente tá vivendo. Eu olho pro Galo hoje e sinto uma decepção que machuca de verdade. A gente se acostumou a acreditar, a sonhar alto, a ver o clube respeitado, e agora parece que tudo desandou de uma forma que ninguém entende, disse André de 45 anos.

"Eu vou te falar, por mais que dói, o amor pelo Galo nunca acaba. A tristeza e a decepção estão aí, infelizmente faz parte do futebol. Mas a gente nunca vai abandonar o Galo, e se deus quiser ano que vem vai ser melhor que esse, disse Ana Carolina, 28 anos.