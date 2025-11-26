O Internacional perdeu mais um goleiro para a reta final do Campeonato Brasileiro. Depois de Ivan e de Kauan Jesus, Anthoni não joga mais este ano pelo Colorado. Conforme apurou o Lance!, o camisa 24 tem uma suspeita de lesão muscular de grau 2 na coxa e, assim como Ivan, que também se recupera do mesmo tipo de machucado, mas na coxa esquerda, só deverá retornar aos gramados na próxima temporada. Com isso, Sergio Rochet deve seguir como titular nas últimas três rodadas.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Internacional perde mais um goleiro

Horas antes da partida contra o Santos, na segunda-feira (24), o Lance! antecipou que o uruguaio voltaria antecipadamente à titularidade. Foi uma decisão emergencial e providencial. Afinal, após perder Ivan, com lesão na coxa esquerda, e Kauan Jesus, com lesão multiligamentar no tornozelo esquerdo, Anthoni havia sentido desconforto muscular.

Nesta quarta (26), o Lance! ouviu de fontes internas que, titular em boa parte do ano, o 24 deverá seguir fora o restante de 2025 devido a uma lesão muscular, como seu colega de posição, mas na coxa direita. Por isso, o camisa 1 adiantou seu retorno. A tendência era Rochet não atuaria mais este ano, preparando sua volta apenas para 2026.

continua após a publicidade

Para esta reta final de Brasileirão, Ramón e Emiliano Díaz contarão com um jovem da base para ser o reserva imediato de Rochet. Diego Esser, de 20 anos, criado no Celeiro de Ases, é titular do sub-20 e já ficou no banco contra o Santos.

Faltam três rodadas

Em 15º, com 41 pontos, o Inter tem ainda três partidas pelos Brasileirão. Dois dos duelos são fora de casa: nesta sexta (28), vai ao Rio de Janeiro, no confronto direto com o Vasco, que tem 42 pontos, uma a frente do Alvirrubro. No dia 3, joga como o São Paulo, na Vila Belmiro. O Colorado só volta ao Beira-Rio na última rodada, em 7 de dezembro, contra o Bragantino.

continua após a publicidade

Apesar do empate em 1 a 1 com o Santos, segunda (24), em Porto Alegre, conforme acompanhamento feito pelo Departamento de Matemática da UFMG, o Alvirrubro tem 6,5% de ser rebaixado para a Série A.

28/11 – Sexta – 19h30min – estádio São Januário – Vasco x Internacional

3/12 – Quarta – 20h – Vila Belmiro – São Paulo x Internacional

7/12 – Domingo – 16h – estádio Beira-Rio - Internacional x Bragantino