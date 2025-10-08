Lourenço avalia momento como titular no Ceará: ‘Muito feliz’

O meio-campista Lourenço, do Ceará, celebrou o momento que vive e enalteceu o desempenho recente da equipe. Em seu último jogo, o Vovô superou o Santos por 3 a 0, na Arena Castelão, pela 27ª rodada da Série A.

Lourenço chegou ao Ceará em 2024, sem custos. O atleta disputou 44 partidas naquela temporada, com seis gols e quatro assistências. Em 2025, na mesma quantidade de duelos, o jogador soma três tentos e três passes para gol.

— Fico muito feliz por alcançar mais uma marca importante com a camisa do Ceará. São quase 90 jogos defendendo esse clube, e cada um deles tem um significado especial. Procuro sempre manter o mesmo comprometimento e intensidade, independentemente da competição, e ver esse reconhecimento é algo que me motiva ainda mais - disse.

Volante Lucas Silva, do Cruzeiro, e Lourenço, do Ceará (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

— Foi uma grande atuação de toda a equipe [contra o Santos], mostramos equilíbrio, intensidade e foco durante os 90 minutos. Essa vitória reforça a nossa confiança e mostra que estamos no caminho certo para terminar a temporada de forma positiva - explicou.

Nome versátil no meio-campo de Léo Condé, Lourenço pode atuar como segundo volante ou como um meia-armador. O camisa 97 foi titular nos últimos cinco duelos da equipe cearense, tendo um gol no período.

Momento do Ceará no Brasileirão

Com o resultado positivo diante do Santos, o Vovô subiu para o décimo lugar na tabela, com 34 pontos. O clube abriu nove de distância para o Z4 e, dessa forma, está mais próximo de garantir a permanência na Série A.

O próximo jogo será no dia 15 (quarta-feira), fora de casa, contra o lanterna Sport. A partida terá início às 20h (de Brasília).