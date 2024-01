Após sua passagem vitoriosa no Fla, Zagallo foi atuar no Botafogo. Pelo Glorioso, foi bicampeão carioca e bicampeão do Rio-São Paulo. Ao todo, marcou 23 gols em 302 partidas. Zagallo fazia aniversário em 9 de agosto, quando se comemora o “Dia do Botafoguense”, em sua homenagem.