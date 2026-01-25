Pênalti? Lance polêmico revolta jogadores do Atlético-MG no clássico contra o Cruzeiro
Galo reclamou muito em possível pênalti não marcado
Atlético e Cruzeiro se enfrentam em clássico disputado na Arena MRV. Um lance nos acréscimos do primeiro tempo acabou esquentando o clima da partida e gerou grande polêmica. A raposa vence por 1 a 0.
Bernard recebeu a bola dentro da área e tentou driblar o lateral Kaiki, que, com o braço, obstruiu a passagem do meia do Galo. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda não marcou a infração, e o VAR também não solicitou a revisão do lance.
A decisão gerou intensa reclamação dos jogadores do Atlético, que se dirigiram à arbitragem protestando, e provocou discussões acaloradas entre atletas das duas equipes, resultando em um tumulto que paralisou brevemente o jogo.
Segundo o especialista em arbitragem Paulo César de Oliveira, houve erro da equipe de arbitragem, e o lance deveria ter sido marcado como pênalti a favor do Galo.
A polêmica também repercutiu nas redes sociais, onde torcedores do Atlético manifestaram revolta com a decisão, confira:
