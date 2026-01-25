Atlético-MG e Cruzeiro estão se enfrentando, na noite deste domingo (25), em jogo importante do Campeonato Mineiro. Nas redes sociais, uma decisão da arbitragem causou muita revolta na torcida do Galo.

Kaio Jorge abriu o placar para o Cruzeiro, mas o Atlético-MG empatou com Bernard. Ainda no primeiro tempo, o "menino maluquinho" invadiu a área do rival, mas foi parado por Kaiki Bruno e desabou. Em campo, o árbitro Davi Lacerda não marcou a penalidade, e o VAR também não interferiu.

Nas redes sociais, a decisão do árbitro causou muita revolta nos torcedores do Atlético-MG. Veja o lance polêmico e a repercussão da web:

Arena MRV recebe o clássico (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Veja lance polêmico em Atlético-MG x Cruzeiro

Escalações de Atlético-MG e Cruzeiro

O Cruzeiro fará seu primeiro clássico contra o Atlético-MG da temporada na noite deste domingo (25), às 18h (de Brasília). Para a partida, o técnico Tite escalou a equipe considerada titular, após realizar testes contra o Democrata-GV.

Depois da derrota de quinta-feira, a principal dúvida no elenco era a presença de Cássio. O goleiro teve um trauma na mão esquerda e saiu da partida ainda no primeiro tempo. Entretanto, o arqueiro se recuperou e treinou normalmente na véspera.

Sendo assim, o técnico Tite escalou o Cruzeiro contra o Atlético-MG com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira; Wanderson, Kaio Jorge.

O Atlético está escalado para encarar o Cruzeiro pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Os times se enfrentam neste domingo às 18h na Arena MRV.

Esse é o time do Galo: Éverson, Preciado, Junior Alonso, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo, Bernard; Dudu e Hulk.

