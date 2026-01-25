O Botafogo assinou no último sábado (24) um Memorando de Entendimento com o Centro de Formação do Fundo de Promoção do Futebol do Vietnã (PVF), órgão ligado ao Ministério de Segurança Pública do governo vietnamita.

continua após a publicidade

➡️ Anselmi comenta situação do Botafogo com Textor: 'Temos que resolver urgente'

A parceria foi firmada em evento na cidade de Hung Yen, no Vietnã. As partes concordaram em cooperação na troca de informações sobre o desenvolvimento de pessoal técnico e jogadores, na organização de programas de intercâmbio, no envio de analisas para trabalhar no país e mais ações profissionais relacionados à seleção e ao desenvolvimento de jovens jogadores.

Representaram a SAF de John Textor o diretor de coordenação de futebol Léo Coelho, o diretor de escolas de futebol e parcerias Diego Mello e o coordenador técnico da base Bruno Vinicius.

continua após a publicidade

Botafogo fechou acordo com órgão do Vietnã (Foto: Divulgação)

A colaboração será implementada em múltiplas fases. Na primeira fase, o Botafogo enviará uma equipe de especialistas à PVF para avaliar o sistema de treinamento, os métodos de instrução, as instalações e o modelo operacional. Na fase seguinte, a PVF planeja enviar uma equipe de profissionais para trabalhar e conhecer as práticas nas instalações de treinamento do Botafogo no Brasil, com o objetivo de implementar programas de curta duração de treinamento e integração profissional para jovens jogadores e membros da comissão técnica.

Um dos representantes do PVF na cerimônia, o Tenente-General Nguyen Ngoc Toan também solicitou à Embaixada do Brasil no Vietnã que continue acompanhando e apoiando a Federação Vietnamita de Futebol (PVF) na implementação de programas de cooperação, especialmente excursões, treinamentos e intercâmbios profissionais no país.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ Aposte nas partidas do Fogão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.