Botafogo assina acordo com fundo do Vietnã para auxiliar no desenvolvimento do futebol no país
Delegação contou com o diretor de coordenação Léo Coelho
O Botafogo assinou no último sábado (24) um Memorando de Entendimento com o Centro de Formação do Fundo de Promoção do Futebol do Vietnã (PVF), órgão ligado ao Ministério de Segurança Pública do governo vietnamita.
A parceria foi firmada em evento na cidade de Hung Yen, no Vietnã. As partes concordaram em cooperação na troca de informações sobre o desenvolvimento de pessoal técnico e jogadores, na organização de programas de intercâmbio, no envio de analisas para trabalhar no país e mais ações profissionais relacionados à seleção e ao desenvolvimento de jovens jogadores.
Representaram a SAF de John Textor o diretor de coordenação de futebol Léo Coelho, o diretor de escolas de futebol e parcerias Diego Mello e o coordenador técnico da base Bruno Vinicius.
A colaboração será implementada em múltiplas fases. Na primeira fase, o Botafogo enviará uma equipe de especialistas à PVF para avaliar o sistema de treinamento, os métodos de instrução, as instalações e o modelo operacional. Na fase seguinte, a PVF planeja enviar uma equipe de profissionais para trabalhar e conhecer as práticas nas instalações de treinamento do Botafogo no Brasil, com o objetivo de implementar programas de curta duração de treinamento e integração profissional para jovens jogadores e membros da comissão técnica.
Um dos representantes do PVF na cerimônia, o Tenente-General Nguyen Ngoc Toan também solicitou à Embaixada do Brasil no Vietnã que continue acompanhando e apoiando a Federação Vietnamita de Futebol (PVF) na implementação de programas de cooperação, especialmente excursões, treinamentos e intercâmbios profissionais no país.
