Reforço de última hora para Fluminense x Vasco viraliza: 'Está escrito'
Bola rola às 20h30 (Brasília) para a decisão na Copa do Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
Fluminense e Vasco vão se enfrentar, na noite deste domingo (14), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Um reforço de última hora para o clássico carioca no Maracanã repercutiu muito nas redes sociais.
Se o Fluminense precisava de algo além para enfrentar o Vasco, o clube ganhou nas últimas horas. German Cano, ídolo do Tricolor das Laranjeiras e ex-jogador do Cruz-Maltino, foi relacionado para o duelo depois de um problema no joelho.
Nas redes sociais, muitos torcedores do Tricolor foram à loucura com a novidade para o duelo entre Fluminense x Vasco. No jogo de ida, o Gigante da Colina venceu por 2 a 1, de virada. Veja os comentários abaixo:
Veja a reação dos torcedores com o reforço para Fluminense x Vasco
Relacionados do Tricolor das Laranjeiras
O Fluminense anunciou a lista de jogadores relacionados para o duelo decisivo contra o Vasco, válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A equipe terá duas baixas importantes: Soteldo e Hércules, ambos vetados pelo departamento médico.
O venezuelano sofreu uma lesão no quadríceps esquerdo durante o jogo de ida e não conseguiu se recuperar a tempo. Já Hércules, que já vinha convivendo com dores no adutor e atuou por poucos minutos no confronto anterior, teve lesão confirmada no músculo adutor da coxa esquerda e também está fora.
➡️Narrador liga alerta para Rayan em Fluminense x Vasco: 'Ele não tem'
Com os desfalques, a tendência é que Zubeldía mantenha Nonato no meio. Suspenso na ida, Canobbio retorna ao time titular e devolve ao técnico Luis Zubeldía uma peça-chave de intensidade e transição, exatamente os pontos que fizeram falta na derrota por 2 a 1 em Fluminense x Vasco.
Goleiros
• Fábio
• Marcelo Pitaluga
• Vitor Eudes
Defensores para Fluminense x Vasco
• Freytes
• Guga
• Ignácio
• Renê
• Samuel Xavier
• Thiago Santos
• Thiago Silva
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Meio-campistas
• Facundo Bernal
• Lima
• Lucho Acosta
• Martinelli
• Nonato
• Otávio
• PH Ganso
Atacantes para Fluminense x Vasco
• Agustín Canobbio
• Everaldo
• Germán Cano
• John Kennedy
• Keno
• Kevin Serna
• Riquelme
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias