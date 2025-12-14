Reforço de última hora para Fluminense x Vasco viraliza: 'Está escrito'

Fluminense e Vasco vão se enfrentar, na noite deste domingo (14), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Um reforço de última hora para o clássico carioca no Maracanã repercutiu muito nas redes sociais.

Se o Fluminense precisava de algo além para enfrentar o Vasco, o clube ganhou nas últimas horas. German Cano, ídolo do Tricolor das Laranjeiras e ex-jogador do Cruz-Maltino, foi relacionado para o duelo depois de um problema no joelho.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Tricolor foram à loucura com a novidade para o duelo entre Fluminense x Vasco. No jogo de ida, o Gigante da Colina venceu por 2 a 1, de virada. Veja os comentários abaixo:

Rayan em Vasco x Fluminense - jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)

Veja a reação dos torcedores com o reforço para Fluminense x Vasco

Relacionados do Tricolor das Laranjeiras

O Fluminense anunciou a lista de jogadores relacionados para o duelo decisivo contra o Vasco, válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A equipe terá duas baixas importantes: Soteldo e Hércules, ambos vetados pelo departamento médico.

O venezuelano sofreu uma lesão no quadríceps esquerdo durante o jogo de ida e não conseguiu se recuperar a tempo. Já Hércules, que já vinha convivendo com dores no adutor e atuou por poucos minutos no confronto anterior, teve lesão confirmada no músculo adutor da coxa esquerda e também está fora.

➡️Narrador liga alerta para Rayan em Fluminense x Vasco: 'Ele não tem'

Com os desfalques, a tendência é que Zubeldía mantenha Nonato no meio. Suspenso na ida, Canobbio retorna ao time titular e devolve ao técnico Luis Zubeldía uma peça-chave de intensidade e transição, exatamente os pontos que fizeram falta na derrota por 2 a 1 em Fluminense x Vasco.

Goleiros

• Fábio

• Marcelo Pitaluga

• Vitor Eudes

Defensores para Fluminense x Vasco

• Freytes

• Guga

• Ignácio

• Renê

• Samuel Xavier

• Thiago Santos

• Thiago Silva

Meio-campistas

• Facundo Bernal

• Lima

• Lucho Acosta

• Martinelli

• Nonato

• Otávio

• PH Ganso

Atacantes para Fluminense x Vasco

• Agustín Canobbio

• Everaldo

• Germán Cano

• John Kennedy

• Keno

• Kevin Serna

• Riquelme