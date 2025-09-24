Grêmio x Botafogo: equipes estão escaladas para jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam em duelo atrasado pela 16ª rodada do Brasileirão
Grêmio e Botafogo estão escalados para o duelo atrasado desta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), em Porto Alegre, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vão a campo bastante modificadas devido aos desfalques.
Mano Menezes, que não comandará o Imortal por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não contará com peças importantes, como Arthur, Cuéllar, João Pedro e Carlos Vinícius. Entram no time xxxxxx
Com isso, o Grêmio vai a campo com: Thiago Volpi, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Dodi e Edenílson; Pavon, Willian e André Henrique.
Do outro lado, Davide Ancelotti tem problemas ainda maiores. Ao todo, o Botafogo tem 13 desfalques para o jogo atrasado, com destaques para Álvaro Montoro, Savarino e Santiago Rodríguez, considerados titulares.
De olho no G-4 do Brasileirão, o Glorioso está escalado com: Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton e Marlon Freitas; Artur, Jeffinho, Matheus Martins e Arthur Cabral.
✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X BOTAFOGO
16ª RODADA - BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de setembro, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);
🚩 Assistentes: Eduaro Gonçalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz de Freitas (PR);
🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).
⚽ ESCALAÇÕES
GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)
Thiago Volpi, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Dodi e Edenílson; Pavon, Willian e André Henrique.
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton e Marlon Freitas; Artur, Jeffinho, Matheus Martins e Arthur Cabral.
