menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Grêmio x Botafogo: equipes estão escaladas para jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam em duelo atrasado pela 16ª rodada do Brasileirão

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/09/2025
18:38
Arena recebe Grêmio x Botafogo pelo Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
imagem cameraArena recebe Grêmio x Botafogo pelo Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Grêmio e Botafogo estão escalados para o duelo atrasado desta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), em Porto Alegre, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vão a campo bastante modificadas devido aos desfalques.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Ex-Botafogo faz ‘gol que o Pelé não fez’ na Europa; veja lance

Mano Menezes, que não comandará o Imortal por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não contará com peças importantes, como Arthur, Cuéllar, João Pedro e Carlos Vinícius. Entram no time xxxxxx

Com isso, o Grêmio vai a campo com: Thiago Volpi, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Dodi e Edenílson; Pavon, Willian e André Henrique.

continua após a publicidade

Do outro lado, Davide Ancelotti tem problemas ainda maiores. Ao todo, o Botafogo tem 13 desfalques para o jogo atrasado, com destaques para Álvaro Montoro, Savarino e Santiago Rodríguez, considerados titulares.

De olho no G-4 do Brasileirão, o Glorioso está escalado com: Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton e Marlon Freitas; Artur, Jeffinho, Matheus Martins e Arthur Cabral.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Veja mais sobre Grêmio x Botafogo:

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X BOTAFOGO

16ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de setembro, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);
🚩 Assistentes: Eduaro Gonçalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz de Freitas (PR);
🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Thiago Volpi, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Dodi e Edenílson; Pavon, Willian e André Henrique.

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton e Marlon Freitas; Artur, Jeffinho, Matheus Martins e Arthur Cabral.

Grêmio x Botafogo é partida atrasada pelo Brasileirçao (Foto: Arte/Lance!)
Grêmio x Botafogo é partida atrasada pelo Brasileirçao (Foto: Arte/Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias